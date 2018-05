Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / Kind durch ...

Kind durch Verkehrsunfall verletzt - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis - Der 2- jährige Junge wurde beim Überqueren der Fahrbahn durch einen PKW erfasst. Eine 39- jährige Frau war am Freitagmittag (25.05.2018) gegen 14:20 Uhr mit ihrem PKW auf der Heidebroichstraße in Erftstadt- Liblar unterwegs. Für die PKW- Führerin plötzlich und unvermittelt, querte ein 2- jähriger Junge im Bereich seiner Wohnunganschrift die Fahrbahn. Er war offensichtlich zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn gelaufen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Junge schwere Verletzungen zuzog. Er wurde in Begleitung seiner Mutter in ein Krankenhaus eingeliefert.

