Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / Radfahrerin von PKW ...

Radfahrerin von PKW angefahren / Kerpen

Rhein-Erft-Kreis - Am Freitag (09. November) um 17:15 Uhr befuhr eine 75-jährige Kerpenerin mit ihrem Fahrrad aus Richtung Jahnstadion kommend die Straße zwischen den Parkmöglichkeiten in Richtung Kreuzung Alte Landstraße / Filzengraben. Sie beabsichtigte, ihre Fahrt über die Kreuzung hinweg auf dem Filzengraben fortzusetzen. Ein 38-jähriger PKW-Fahrer kam ihr aus Richtung Filzengraben entgegen und wollte nach links abbiegen. Es kam zum Zusammenstoß der Beteiligten. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. (dh)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de