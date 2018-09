Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit verletzter Person / Wesseling

Rhein-Erft-Kreis - Am Samstag (22. September) um 12:40 Uhr befuhr ein 65-jähriger Brühler mit seinem PKW die Hubertusstraße aus Richtung Mühlenweg kommend in Fahrtrichtung Brühler Straße. Zur gleichen Zeit beabsichtigte eine 69-jährige Wesselingerin, mit ihrem PKW von einem Grundstück auf die Hubertusstraße in Richtung Brühler Straße einzufahren. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Brühler wurde hierbei leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils ca. 5.000 Euro. Der PKW des Brühlers wurde abgeschleppt. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr abgestreut. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr kurzfristig gesperrt. (dh)

