Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / Verkehrsunfall mit ...

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis - Fahrer stand unter Alkoholeinfluss.

Am Samstag (24. November), gegen 06:10 Uhr befuhr ein 23-jähriger Bergheimer mit seinem Fahrzeug die Bundesstraße 477 von Bergheim in Fahrtrichtung Niederaußem. Auf gerader Strecke kam der Fahrer von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer leicht verletzt und in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zuvor wurde bei der Unfallaufnahme durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Fahrers festgestellt. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 1,38 Promille. Daher wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Die Fahrbahn musste durch die Feuerwehr Bergheim gesäubert werden, da Betriebsstoffe aus dem verunfallten Fahrzeug ausgetreten waren. Der Pkw wurde abgeschleppt. (sk)

