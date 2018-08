Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis / Verkehrsunfall mit vier ...

Verkehrsunfall mit vier beschädigten Pkw - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis - Der Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag (18. August) um 12:30 Uhr vor dem Rewe-Parkplatz in Lechenich. Zur Unfallzeit befuhr ein 63jähriger Erftstädter die Straße "An der Patria" in Richtung Bonner Straße. Ein 89jähriger, der ebenfalls in Erftstadt wohnt, beabsichtigte von dem Rewe-Parkplatz nach links abzubiegen. Während des Abbiegevorgangs stieß er mit dem Pkw des 63jährigen zusammen. Durch den Zusammenstoß geriet der KIA des 63jährigen Erftstädters auf den Gegenfahrstreifen und kam dort, nach einer Drehung ohne weitere Fahrzeuge oder Verkehrsteilnehmer zu beschädigen, zum Stillstand. Der BMW des 89jährigen fuhr nach dem Zusammenstoß weitergeradeaus über eine Bordsteinkante, durchbrach einen Jägerzaun und kam in einer dahinterliegenden Hecke zum Stehen. Der Fahrzeugführer konnte zunächst nicht selbstständig das Fahrzeug verlassen, durch Teile des Zauns und Äste der Hecke waren die Türen des Pkw nicht zu öffnen. Mit der Unterstützung einiger Ersthelfer gelang es dem 89jährigen Erftstädter sich aus dem Fahrzeug zu befreien. Zwei Pkw, die unmittelbar hinter der Hecke geparkt waren, wurden durch den BMW beschädigt. Ein Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An allen vier beteiligten Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden, der von den eingesetzten Beamten auf ca. 40000 Euro geschätzt wurde. Die Fahrzeuge der Erftstädter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde während der Unfallaufnahme einseitig gesperrt.(es)

OTS: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/10374 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_10374.rss2

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis Leitungsstab/Sachgebiet 2 Polizeipressestelle Telefon: 02233 52-3305 Fax: 02233 52-3309 Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de