Porta Mondial eröffnet Immobilienshop in München / Mit dem zehnten Standort in Deutschland expandiert das Immobilien-Franchisesystem weiter in City-Lagen

München - In bester Lage in München Maxvorstadt hat die Maklergruppe Porta Mondial den ersten Immobilienshop in Bayern eröffnet. Der modern gestaltete Shop befindet sich in der Theresienstraße 21 in München. Franchisepartner und Geschäftsführer Daniel Kraus ist begeistert von der Lage: "Die Theresienstraße ist bei den Münchnern bekannt als erste Adresse für Galerien, trendige Restaurants und angesagte Bars."

Gemeinsam mit seinem Partner, Alexander Ascherl, und zwei weiteren Mitarbeitern kümmert sich Daniel Kraus um die vielen Kundenaufträge, denn München ist trotz hohem Preisniveau nach wie vor der beliebteste Immobilienmarkt in Deutschland. "Dank unseres großen Netzwerks kommen wir an viele Objekte, bevor sie auf den Markt gehen.", verrät Daniel Kraus. Aus diesem Grund werden die meisten Immobilien direkt an vorgemerkte Kunden vermittelt und gar nicht auf der eigenen Website https://www.portamondial.com/de/muenchen/ veröffentlicht. Interessenten empfiehlt er, direkt Kontakt mit den Münchner Immobilienexperten aufzunehmen, damit diese die passende Immobilie für sie finden können.

Neben City-Immobilien bietet das Team auch attraktive Ferienimmobilien aus dem Porta Mondial Netzwerk. Daniel Kraus stellt hier vor allem eine hohe Nachfrage nach Immobilien auf Mallorca und Ibiza fest, hier bietet Porta Mondial eine Auswahl von rund 2.000 Immobilien.

Verkaufswilligen Eigentümern bietet das Team von Porta Mondial München einen Rundum-Service, von der professionellen Bewertung bis hin zur Kaufabwicklung. Der Immobilienshop ist von Montag bis Freitag von 10:00 Uhr bis 19 Uhr und Samstag von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr geöffnet.

Auch Joachim Semrau, CEO der Muttergesellschaft Homes & Holiday AG, freut sich über den neuen Standort: "München ist die begehrteste City-Lage in Deutschland und der ideale Ausgangspunkt für unsere weitere Expansion Richtung Süden."

Pressekontakt: Porta Mondial München Theresienstraße 21 80333 München Tel. +49 89 242 900 46 E-Mail: muenchen@portamondial.com Presse: presse@homes-holiday.com