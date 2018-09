Portofino schließt endgültiges Abkommen über den Erwerb des Lithiumsoleprojekts Rio Grande Sur in Catamarca ab

Portofino schließt endgültiges Abkommen über den Erwerb des Lithiumsoleprojekts Rio Grande Sur in Catamarca (Argentinien) ab Vancouver, B.C., 12. September 2018. PORTOFINO RESOURCES INC. (POR: TSX-V) (POT: FWB) (?Portofino? oder das

Vancouver, B.C., 12. September 2018. PORTOFINO RESOURCES INC. (POR: TSX-V) (POT: FWB) (?Portofino? oder das ?Unternehmen?) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit einem privaten Konzessionsinhaber aus Argentinien ein endgültiges Abkommen über den Erwerb sämtlicher Besitzanteile (100 %) am Lithiumsoleprojekt Rio Grande Sur in Catamarca (Argentinien) abgeschlossen hat. Dieses Abkommen ersetzt die im November 2017 angekündigte verbindliche Vereinbarung.

Das Konzessionsgebiet umfasst ungefähr 8.500 Hektar und führt die südliche Erweiterung des Salars (Salzwüste) von Rio Grande in Catamarca zusammen. Das Konzessionsgebiet grenzt an die Konzessionen von LSC Lithium Corp. (?LSC?) und Enirgi Group Corp. im Gebiet Rio Grande an, für die LSC eine erste Mineralressourcenschätzung* gemeldet hat. Diese Schätzung beinhaltet insgesamt 2.190.000 Tonnen Lithiumcarbonat-(Li2CO3) -Äquivalent in der abgeleiteten Ressourcenkategorie, wovon 1.375.435 Tonnen mit einem Gehalt von 338 mg/l Lithium in den oberen 50 Metern (m) der Lagerstätte und 814.582 Tonnen mit einem Gehalt von 410 mg/l Lithium in einer Tiefe von 50 bis 100 m lagern.

*LSC Lithium Corp. ?Technical Report on the Salar de Rio Grande Project, Salta Province, Argentina? vom 28. März 2018, von Hains Engineering Company Limited erstellt.

Für den Erwerb einer hundertprozentigen Beteiligung an den Konzessionsgebieten hat sich Portofino bereit erklärt, dem Verkäufer über einen Zeitraum von vier Jahren jährlich steigende Zahlungen von insgesamt 780.000 USD zu leisten und 840.000 Stammaktien auszugeben, und zwar wie folgt:

a) 14.000 USD bei Unterzeichnung (gezahlt), 26.000 USD innerhalb von 14 Tagen,

b) 120.000 Aktien bei Genehmigung durch die TSX-V Exchange,

c) zum ersten Jahrestag der Genehmigung 80.000 USD und 160.000 Aktien,

d) zum zweiten Jahrestag der Genehmigung 120.000 USD und 160.000 Aktien,

e) zum dritten Jahrestag der Genehmigung 240.000 USD und 400.000 Aktien,

f) zum vierten Jahrestag 300.000 USD.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX-V Exchange.

Das Unternehmen hat im Rahmen seiner Due-Diligence-Prüfung erste Probenahmen im Konzessionsgebiet Rio Grande Sur durchgeführt und rechnet mit einer baldigen Veröffentlichung der Ergebnisse.

Qualifizierter Sachverständiger

Der fachliche Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Andrew J. Turner, B.Sc., P.Geol. von APEX Geoscience Ltd., dem geologischen Berater des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 (Standards of Disclosure for Mineral Projects) geprüft und genehmigt.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Das Unternehmen ist an mehreren aussichtsreichen Lithiumkonzessionen im Salar bei Catamarca, Argentinien mit mehr als 17.000 Hektar Grundfläche beteiligt.

Für das Board:

?David G. Tafel?

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

David Tafel

CEO, Director

604-683-1991

Suite 520 ? 470 Granville Street

Vancouver, BC, KANADA V6C 1V5

Telefon: 604-683-1991

Fax: 604-683-8544

www.portofinoresources.com

info@portofinoresources.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als ?Regulation Services Provider? bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen zum zukünftigen Betrieb von Portofino Resources Inc. (das ?Unternehmen?). Alle zukunftsgerichteten Aussagen zur zukünftigen Planung und Betriebstätigkeit des Unternehmens - z.B. wie die Unternehmensführung die Erwartungen oder Meinungen des Unternehmens in Bezug auf das Projekt bewertet - unterliegen möglicherweise bestimmten Annahmen, Risiken und Unsicherheiten, die nicht im Einflussbereich des Unternehmens liegen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen, und dass sich die tatsächlichen Leistungen sowie die Explorations- und Finanzergebnisse erheblich von allfälligen Schätzungen oder Prognosen unterscheiden können.

