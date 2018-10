Posiflex präsentiert interaktive Kiosksysteme der TK Serie

Posiflex Technology, Inc. stellt heute zwei interaktive Kiosksysteme vor, die den Handel und das Gastgewerbe der Zukunft prägend mitgestalten werden. Mit der Paragon TK-3200 Serie und der Stellar TK-2100 Serie können Brands in den Bereichen Handel und Hospitality mit ihren Kunden auf neue Weise interagieren – durch höheren Bedienkomfort, Schnelligkeit und Spaß.

Die Paragon TK-3200 Serie – interaktiver 32”-Kiosk

Funktionsstark, komfortabel zu bedienen und attraktiv anzusehen, eignet sich das interaktive 32”-Kiosksystem Paragon TK-3200 für Ladengeschäfte, Schnellservice- und Fast-Casual-Restaurants. Als nahtlose Erweiterung für bestehende Kassenterminals lassen sich, speziell zu Spitzenzeiten, die Abverkäufe und Umsätze weiter steigern. Kunden können auf noch vielfältigere Weise bestellen, zahlen und anderweitig mit der Marke interagieren.

Die Paragon TK-3200 Serie mit 32” PCAP Touchscreen für intuitive Interaktivität kann scannen, drucken und verfügt auch über eine passende Ausstattung für EMV-Kartenzahlungen. Sie lässt sich leicht in jede Ladenumgebung integrieren und bietet diverse Montageoptionen wie Wandbefestigung, Einzel- und Doppelseitenbetrieb.

Die Stellar TK-2100 Serie – modularer 21.5”-Kiosk

Der modulare 21.5”-Kiosk der Stellar TK-2100 Serie wird freistehend oder als Ladentischversion angeboten und bietet modulare Einsatzoptionen im Rahmen einer standardisierten Produktfamilie. Die Umhausung mit 21,5” PCAP Touchscreen lässt sich nach Wunsch mit den beliebtesten Komponenten für Selbstbedienungsvorgänge wie Barcodescanner, Bon-/Ticket-Drucker, Geldscheinprüfer und Karten-Dispenser ausstatten.

Die TK-2100-Plattform eignet sich für unterschiedlichste Anwendungen wie SB-Kassen, Treueprogramme, Gutscheinkarten, Self-Check-In, Self-Ticketing, Online-Bestellungen und Click & Collect in vielen Branchen wie Retail, Gastgewerbe und Events/Entertainment.

Owen Chen, President und CEO bei Posiflex Technology, Inc. kommentiert: “Mit Paragon TK-3200 und Stellar TK-2100 starten wir eine ganz neue Kiosk-Produktlinie. Sie fügt sich perfekt in unser wachsendes Produktportfolio ein und setzt unsere Selbstverpflichtung zu Qualität, Leistung und Langlebigkeit fort.”

Posiflex‘ TK Serie verfügt über eine (optionale) Dreifarben-LED-Leuchtanzeige, die den Betriebsstatus des Kiosks augenblicklich wiedergibt. Sämtliche Zugangsklappen öffnen nach vorne. Das bedeutet schnellen Zugriff für Wartungs- und andere Servicearbeiten, ohne das Gerät von der Wand wegbewegen oder es aufschrauben zu müssen.

Zu sehen auf der GITEX 2018

Die interaktiven Kioske der Posiflex TK Serie werden erstmals auf der GITEX Technology Week vom 14.-18. Oktober 2018 im Dubai World Trade Centre an Stand B3-10/Halle 3 zu sehen sein.

Über Posiflex:

Seit der Gründung im Jahr 1984 vor fast 35 Jahren entwickelt und fertigt Posiflex Technology, Inc. erstklassige POS-Lösungen unter eigenem Namen. 2016 dehnte Posiflex die Geschäftsaktivität auch auf Selbstbedienungs-Kiosksysteme mit eingebautem PC für diverse vertikale Märkte aus. Posiflex unterhält Niederlassungen in den USA, Deutschland, den Niederlanden, in UK, China, Indien, Singapore, Malaysia, Japan und Korea. Im Verbund mit globalen Distributionsnetzwerken bietet das Unternehmen seinen Kunden auf der ganzen Welt einen direkten und zeitnahen Support. Nähere Informationen unter: www.posiflex.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181001005532/de/