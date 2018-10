PotNetwork Holdings, Inc. gibt neuen CEO: Kevin Hagen, und weitere Änderungen bekannt

PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN) (das „Unternehmen“) hat heute bekanntgegeben, dass Kevin Hagen, Präsident der Tochtergesellschaft First Capital Venture Co., des Eigentümers von Diamond CBD, Inc., mit sofortiger Wirkung zum neuen Chief Executive Officer des Unternehmens ernannt wurde.

Kevin Hagen, der neue CEO, erklärte: „Wir möchten Dr. Goulding dafür danken, dass er in der Vergangenheit die hohen Anforderungen erfüllt hat, als er sowohl unser CEO als auch der Vorsitzende unserer medizinischen Beraterkommission war. Wir sind uns sicher, dass er uns als Chief Medical Officer bei der Steuerung der Komplexitäten unterstützen wird, vor denen wir mit unseren neuen Initiativen für Produkte mit aus Hanf gewonnenem CBD stehen. Er wird dabei mit unseren anderen beratenden Ärzten, Wissenschaftlern und spezialisierten Rechtsberatern zusammenarbeiten.“ Er sagte weiter: „Seit Anfang 2017 bauen wir unsere Marke, unsere Verbraucherbasis und unsere Produktlinie auf. Zum Jahresende 2018 und dann zu Beginn des Jahres 2019 wollen wir uns zu einem stabileren Unternehmen mit solidem Vertrieb und Verkauf entwickeln und darauf aufbauend weiter neue Marken entwickeln und mehr Märkte durchdringen. Unser Ziel ist es, langfristigen Aktionärswert statt kurzfristiger Aktiengewinne zu realisieren. Wir haben den Blick darauf gerichtet, in den kommenden Jahren am NASDAQ gelistet zu werden – ein würdiges Ziel für jedes Unternehmen in der Frühphase.“

Über Diamond CBD, Inc.: Diamond CBD konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und das multinationale Marketing von Premium-Hanfextrakten, die eine Vielzahl von Cannabinoiden und natürlichen Hanfderivaten enthalten. Das Team von Diamond CBD besteht aus Pionieren der Hanfbranche und Fachleuten für Naturprodukte, Chemikern, Ärzten und Naturwissenschaftlern, die sich der Herstellung feinster und reinster Cannabidiol-Öle (CBD) widmen. Das Ergebnis ist eine solide Auswahl natürlicher CBD-Öle, Tinkturen, Nahrungsmittel und verdampfbarer Flüssigkeiten, die als einige der stärksten gelten. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.DiamondCBD.com.

Über PotNetwork Holdings, Inc.: PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN) ist ein an der Börse notiertes Unternehmen, das als Holdinggesellschaft für seine Tochtergesellschaften First Capital Venture Co., Eigentümer von Diamond CBD, Inc., des Herstellers von Diamond CBD-Produkten, fungiert.

Safe-Harbor-Erklärung: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sämtliche Aussagen bezüglich unserer erwarteten Finanz- und Ertragslage in der Zukunft, Cash-Flows, Finanzierungsplänen, Geschäftsstrategien, Produkten und Dienstleistungen, Wettbewerbspositionen, Wachstumschancen, Plänen und Zielen der Unternehmensleitung für zukünftige Tätigkeiten, einschließlich Worten wie „davon ausgehen“, „falls“, „denken“, „vorhaben“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „eventuell“, „könnte“, „sollte“, „wird“ und ähnliche Begriffe sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Das kann dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Wir sind nicht verpflichtet (und lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab), zukunftsweisenden Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder zu verändern – ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Geschehnisse.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

