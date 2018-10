PotNetwork Holdings, Inc. kündigt an, dass sich Diamond CBD um FDA-Produktregistrierungen bemüht

PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN)(das „Unternehmen“) hat heute angekündigt, dass das Unternehmen angesichts des Wachstums und der Expansion des US-amerikanischen CBD-Marktes aggressiv neue Produkte entwickelt und seine Strategie fortsetzt, FDA-Registrierungen, Patente und Warenzeichen für einige der neuen proprietären Diamond CBD-Produkte zu untersuchen und zu initiieren.

Kevin Hagen, CEO, erklärte: „Wir glauben, dass der zukünftige Erfolg unseres Unternehmens mit der Herausarbeitung proprietärer Nischenmärkte verbunden ist, die speziell für einzigartige Produktrezepturen existieren. Heute führen wir diese speziell für Themen rund um menschliche Gesundheit und Wohlbefinden entwickelte Strategie unter der Anleitung unseres wissenschaftlichen Beirats fort, der vorbereitende klinische Patientenstudien in Übereinstimmung mit den Richtlinien und Verfahren der FDA beaufsichtigen wird. Unser Ziel ist die Etablierung einer einzigartigen Unternehmenspositionierung in zentralen Märkten über diese Initiative.“ Er fügte hinzu: „Wir haben das Glück, mit fähigen Ärzten, Wissenschaftlern und Rechtsberatern zusammenzuarbeiten. Sie können uns bei der Erreichung dieses Ziels unterstützen. Wir glauben, dass diese Strategie dem allgemeinen Aktionärswertaufbau zusätzlich nützen wird.“

Über Diamond CBD, Inc.: Diamond CBD konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und das multinationale Marketing von Premium-Hanfextrakten, die eine Vielzahl von Cannabinoiden und natürlichen Hanfderivaten enthalten. Das Team von Diamond CBD besteht aus Pionieren der Hanfbranche und Fachleuten für Naturprodukte, Chemikern, Ärzten und Naturwissenschaftlern, die sich der Herstellung feinster und reinster Cannabidiol-Öle (CBD) widmen. Das Ergebnis ist eine solide Auswahl natürlicher CBD-Öle, Tinkturen, Nahrungsmittel und verdampfbarer Flüssigkeiten, die als einige der stärksten gelten. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.DiamondCBD.com.

Über PotNetwork Holdings, Inc.: PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN) ist ein an der Börse notiertes Unternehmen, das als Holdinggesellschaft für seine Tochtergesellschaften First Capital Venture Co., Eigentümer von Diamond CBD, Inc., des Herstellers von Diamond CBD-Produkten, fungiert.

Safe-Harbor-Erklärung: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sämtliche Aussagen bezüglich unserer erwarteten Finanz- und Ertragslage in der Zukunft, Cash-Flows, Finanzierungsplänen, Geschäftsstrategien, Produkten und Dienstleistungen, Wettbewerbspositionen, Wachstumschancen, Plänen und Zielen der Unternehmensleitung für zukünftige Tätigkeiten, einschließlich Worten wie „davon ausgehen“, „falls“, „denken“, „vorhaben“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „eventuell“, „könnte“, „sollte“, „wird“ und ähnliche Begriffe sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Das kann dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Wir sind nicht verpflichtet (und lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab), zukunftsweisenden Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder zu verändern – ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Geschehnisse.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

