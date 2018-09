Power Metals Corp.: Bohrungen bei Case Lake erweitern Gesamtstreichlänge des Gesteinsgangs East auf 1,1 km

Power Metals - Press Release - LOI dated July 8, 2017 - draft (00795082.DOCX;1)Bohrungen bei Case Lake erweitern Gesamtstreichlänge des Gesteinsgangs East auf 1,1 km VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA ? (18. September 2018) - Power Metals Corp.

Power Metals Corp.

(

?Power

Metals

Corp.?

oder das

?Unternehmen?

)

(TSX

VENTURE:PWM)(FRANKFURT:OAA1)

(OTC:PWRMF

)

freut sich, bekannt zu geben, dass die Bohrlöcher PWM-18-100 bis -109 den Gesteinsgang East in Streichrichtung von den bekannten Ausbissen ausgehend nach Westen erfolgreich um 320 Meter

(m)

erweitert ha

ben

. Der Gesteinsgang hat nun eine Streichlänge von insgesamt 1,1

Kilometern (km)

. Der Gesteinsgang East ist einer von sechs

spodumenhaltigen

Pegmatitgängen

, die derzeit im Konzessionsgebiet Case Lake, 80 km östlich von Cochrane (Ontario) identifiziert sind.

Power Metals machte bei seinen Stepout-Bohrungen von Gesteinsgang Main aus einen kühnen Schritt und bohrte den Gesteinsgang East auf der Westseite des Case River. Die Geologen von Power Metals waren der Auffassung, dass sich der Gesteinsgang East auf der Westseite des Case River fortsetzte, obwohl er dort nicht an der Oberfläche zutage trat. Der Gesteinsgang beißt ausschließlich auf der Ostseite des Case River aus. Dies war das erste Bohrloch im Gesteinsgang East, da dieser in der Vergangenheit nicht gebohrt wurde. Der Gesteinsgang weist nur eine geringfügige horizontale Verschiebung auf, wo er vom Case River durchkreuzt wird. Dies wird als eine Verwerfungslinie interpretiert. Die Erweiterung des Gesteinsgangs East nach Westen besteht aus Aplit und Nebengestein (Quarz-Feldspat-Muskovit mit Spuren von Granat und Lepidolith), die in Meta-Sedimentgesteinen lagern.

VP of Exploration Dr. Selway sagte dazu: ?Die Geologen von Power Metals wurden für ihren Mut belohnt, dort zu bohren, wo noch niemand zuvor gebohrt hatte und wo keine Ausbisse vorlagen. Unsere These, dass sich der Gesteinsgang East auf der Westseite des Case River fortsetzt, hat sich als richtig erwiesen. Ich freue mich ungemein über die Erweiterung des Gesteinsgangs East um 320 m nach Westen. Der Gesteinsgang East hat nun eine Streichlänge von insgesamt 1,1 km und ist entlang des Fallwinkels und des Streichens offen, er stellt damit weiterhin ein hervorragendes Explorationsziel für Lithiummineralisierung dar.?

Die Erweiterung des Gesteinsgangs East nach Westen wurde in den flachen Bohrungen PWM-18-102 und 105 in einer Bohrlochtiefe von 32 m und in den Bohrlöchern PWM-18-107 und -108, die entlang des Fallwinkels gebohrt wurden, in einer Bohrlochtiefe von 134 m bzw. 137 m durchteuft. Auf der Ostseite des Case River hat der Gesteinsgang East eine Streichlänge von 750 m und enthält Spodumen mit 0,5 bis 6 cm Länge (Power Metals-Pressemeldung vom 10. Oktober 2017). Der Gesteinsgang East besitzt nun eine Streichlänge von 1,1 km. Er ist entlang des Einfallwinkels und des Streichens offen und stellt ein hervorragendes Explorationsziel für Lithiummineralisierung dar.

Das Sommer-Bohrprogramm 2018 bei Case Lake konzentrierte sich auf vier Explorationszielgebiete:

- Gesteinsgang Main zur Schließung der Lücken aus dem Sommer-Bohrprogramm 2017

- Neue Gesteinsgänge im Bereich zwischen den Gesteinsgängen Main und South

- Gesteinsgang East

- Gesteinsgang West Joe

Power Metals freut sich außerdem, zusätzliche Analyseergebnisse aus dem Gesteinsgang Main bekannt zu geben. Im Zuge des Sommer-Bohrprogramms 2018 hat Bohrloch PWM-18-94 (Tabelle 1) 1,40 % Li2O und 196 ppm Ta auf 6,94 m in Gesteinsgang Main durchteuft. Dieser Abschnitt enthielt auch 2,01 % Li2O auf 3,00 m. Bohrloch PWM-18-94 durchteufte die Gesteinsgänge North und Main und sollte eine Lücke aus dem Sommer-Bohrprogramm 2017 schließen.

Im Längsbohrloch PWM-18-84 durchteufte Power Metals erfolgreich 1,42 % Li2O und 158 ppm Ta auf 19,17 m. Der Zweck dieser Bohrung war es, die Kontinuität des Gesteinsgangs Main entlang des Streichens sowie im Fallwinkel zu erkunden (Power Metals-Pressemeldung vom 21. August 2018). Power Metals durchteufte im Bereich zwischen den Gesteinsgängen Main und South ebenfalls neue Gesteinsgänge mit Spodumenmineralisierung, einschließlich 1,92 % Li2O auf 1,05 m in Bohrloch PWM-18-85 (Power Metals-Pressemeldung vom 21. August 2018) sowie weitere Abschnitte in den Bohrlöcher PWM-18-93 und -98 (Tabelle 1). Power Metals entdeckte in Bohrloch PWM-18-96 auch einen neuen Gesteinsgang südlich von Gesteinsgang South (Tabelle 1).

Power Metals entdeckte den Gesteinsgang West Joe westlich von Little Joe Lake im August 2018 (Power Metals-Pressemeldung vom 23. August 2018). In den Ausbissen besteht der Gesteinsgang West Joe aus hellgrünem bis weißem grobkörnigem Spodumen mit bis zu 1 m Länge und bis zu 9 cm Breite. Das Bohrloch PWM-18-123, das parallel zum Fallwinkel des Gesteinsgangs gebohrt wurde, durchteufte einen Abschnitt von 35 m mit Pegmatit im Gesteinsgang West Joe, der auch 18,5 m und 7,72 m mit Spodumenmineralisierung enthielt. Die Analyseergebnisse liegen noch nicht vor.

Abbildung 1 Lageplan des Konzessionsgebiets Case Lake mit Angabe der Standort der Bohrlöcher PWM-18-93 bis -109.

Tabelle 1. Wichtigste Analyseergebnisse aus dem Sommer-Bohrprogramm 2018, Bohrlöcher PWM-18-93 bis -109, Case Lake.

Bohrloch-Nr. einschließlich von (m) bis (m) Abschnitt (m) Li2O (%) Ta (ppm) Zone PWM-18-93 3,55 4,80 1,25 0,74 39 neue Gesteinsgänge, zwischen Main und South PWM-18-94 13,24 14,00 0,76 0,95 47 Gesteinsgang North PWM-18-94 42,06 49,00 6,94 1,40 196 Gesteinsgang Main PWM-18-94 einschließlich 43,00 46,00 3,00 2,01 27 Gesteinsgang Main PWM-18-96 40,31 40,70 0,39 0,42 13 neuer Gesteinsgang, südlich von Gesteinsgang South PWM-18-96 74,64 74,95 0,31 0,61 62 neuer Gesteinsgang, südlich von Gesteinsgang South PWM-18-98 12,65 13,32 0,67 0,51 38 neue Gesteinsgänge, zwischen Main und South PWM-18-99 32,60 32,92 0,32 0,87 1,2 Gesteinsgang South PWM-18-95, 97, 100-109 wiesen keine bedeutenden Lithiumwerte auf. Die mineralisierten Abschnitte entsprechen nicht unbedingt den wahren Mächtigkeiten.

Diese Pressemeldung bezieht sich auf die Analyseergebnisse aus den Bohrlöchern PWM-18-93 bis -109. Die Ergebnisse aus den anschließenden Löchern des Sommer-Bohrprogramms 2018 werden veröffentlicht, wenn diese vorliegen. Die Standorte der Bohrkragen sind in Tabelle 2 und Abbildung 1 ausgewiesen.

Tabelle 2. Standort der Bohrlöcher PWM-18-93 bis 109, UTMNAD 83, Zone 17