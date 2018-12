PPD erweitert GMP-Lab-Testressourcen für Biologika

Pharmaceutical Product Development, LLC (PPD) ergänzt sein GMP-Labor für Gute Herstellungspraktiken (Good Manufacturing Practices, GMP) in Athlone, Irland, um Gen- und Zelltherapietests und unterstützt damit den wachsenden Bedarf der Pharmaindustrie an Biologikatests. Die Verbesserungen am Standort Athlone von PPD® Laboratories ergänzen die laufenden Erweiterungen um Kapazitäten und Ressourcen im GMP-Vorzeigelabor des Unternehmens in Middleton, Wisconsin. Das Unternehmen kann so die globale Präsenz seiner branchenführenden Leistungen für Biologikatests erweitern.

PPD® Laboratories’ Athlone GMP lab (Photo: Business Wire)

„Der Schwerpunkt von PPD Laboratories liegt bereits darauf, modernste Analysedienstleistungen und -ressourcen für Gen- und Zelltherapien weltweit bereitzustellen“, so Jon Denissen, Ph.D., Senior Vice President der Bioanalyse- und GMP-Labore des Unternehmens. „Diese Veränderungen bei Athlone sind Teil unseres laufenden Programms, die Aktualisierungen, die wir in Middleton vorgenommen haben, hier letztlich genauso zu realisieren. Es ist unser Ziel, das gleiche umfassende Portfolio von Biologika-, Gen- und Zelltherapien für Kunden in Europa und Nordamerika anzubieten. Sie erhalten so zusätzliche Gelegenheiten, ihre geschätzten Assets zu unserem wissenschaftlichen Fachpersonal an jedem unserer GMP-Standorte zu bringen.“

Mit der GMP-Laborerweiterung kommen fast 6.000 Quadratfuß (540 Quadratmeter) neuer Laborraum zu den vorhandenen 41.000 Quadratfuß (3.850 Quadratmeter) in der Athlone-Anlage hinzu. Der neue Raum wird in erster Linie Biologikatests gewidmet sein und das Unternehmen kann so Plattformen für quantitative Polymerase-Kettenreaktionen (polymerase chain reaction, qPCR) für Schadstofftests für Biologika hinzufügen – eine neue Kapazität des Athlone-Standorts. Das Unternehmen beabsichtigt, im Zuge der Expansion etwa 20 Positionen hinzuzufügen.

Das GMP-Labor von PPD Laboratories ist ein führender Anbieter von Chemie-, Fertigungs- und Kontrolllabordiensten (Chemistry, Manufacturing and Controls, CMC) für alle Phasen der Arzneimittelentwicklung.

Das Athlone-GMP-Labor bietet vollständig integrierte Lösungen für die Entwicklung pharmazeutischer Produkte einschließlich Analysetestleistungen, Stabilitätstests, Qualitätskontrolle und Freigabetests an. Neben Biologikatests ist das Labor einer der Marktführer bei der Analyse von Kleinmolekül- und Inhalationsprodukten sowie bei Tests von extrahier- und auslaugbaren Stoffen.

Außer den GMP-Laboren in Athlone und Middleton betreibt PPD Laboratories auch ein Bioanalyselabor in Middleton, Labore für Impfforschung, Bioanalysen und Biomarker in Richmond, Virginia, Zentrallabore in Shanghai, China, Brüssel, Belgien, Highland Heights, Kentucky und Singapur sowie ein Biomarker-Labor in Highland Heights.

Über PPD

PPD ist eine führendes, weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut und bietet umfassende, integrierte Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelentwicklung, Labor- und Lebenszyklus-Management. Zu unseren Kunden und Partnern gehören pharmazeutische, biotechnologische, Medizintechnik-, akademische und staatliche Organisationen. Mit Niederlassungen in 47 Ländern und etwa 20.000 Fachleuten weltweit hilft PPD mit innovativer Technologie, therapeutischem Know-how und einem festen Qualitätsversprechen Kunden und Partnern, in der Arzneimittelentwicklung Kosten zu senken und Zeit zu sparen und optimale Qualität für lebensverändernde Therapien zur Verbesserung der Gesundheit zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf www.ppdi.com.

