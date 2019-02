PREFA mit zwei Produkt-Innovationen: Neue großformatige Dachschindel DS.19 und Entwässerungssystem mit P.10-Lackierung

PREFA stellt zwei Produkt-Innovationen vor: Mit der Dachschindel DS.19 im Großformat 480 x 262mm setzt PREFA neue Maßstäbe. Die zweite Neuheit ist das Entwässerungssystem mit der optisch matten UV-, farb- und witterungsbeständigen Lackierung P.10, die seit ihrer Markteinführung zu den beliebtesten Oberflächen der PREFA-Dach- und Fassadensysteme ist. Das ermöglicht die perfekte Harmonie von Dach, Fassade und Entwässerungs-Elementen im Komplettsystem.

Wien (pts010/15.02.2019/09:30) - PREFA stellt zwei Produkt-Innovationen vor: Mit der Dachschindel DS.19 im Großformat 480 x 262mm setzt PREFA neue Maßstäbe. Die zweite Neuheit ist das Entwässerungssystem mit der optisch matten UV-, farb- und witterungsbeständigen Lackierung P.10, die seit ihrer Markteinführung zu den beliebtesten Oberflächen der PREFA-Dach- und Fassadensysteme ist. Das ermöglicht die perfekte Harmonie von Dach, Fassade und Entwässerungs-Elementen im Komplettsystem.

Die Dachschindel DS.19 erlaubt dank des neuen Formats eine schnellere und effizientere Verlegung und bietet gleichzeitig eine moderne Optik. Die Schindel ist aus 0,7 Millimeter starkem, im Coil Coating beschichtetem Aluminium gefertigt. Man benötigt acht Stück DS.19 für einen Quadratmeter Dach. Das Format und die Beschaffenheit ermöglichen eine Nutzung ab einer flachen Dachneigung von 17 Grad. In diesen Eigenschaften unterscheidet sich die großformatige Schindel von den kleineren Schindeln: Mit den bisherigen Schindeln benötigte man zehn Stück pro Quadratmeter und man konnte diese erst ab einer Dachneigung von 25 Grad einsetzen. Mit 2,75 Kilogramm pro Quadratmeter überzeugt die Dachschindel DS.19 ebenso in Sachen Gewicht. Die DS.19 ist in neun beliebten Farben erhältlich: braun, anthrazit, schwarz, ziegelrot, oxydrot, moosgrün, hellgrau, nussbraun und steingrau. Die DS.19 ist enorm sturmsicher und witterungsbeständig und hat ebenso wie alle PREFA Schindeln 40 Jahre Material- und Farbgarantie.

Viele Features und montagefreundlich

Die Dachschindel DS.19 ist dank des umfangreichen Zubehörs wie Saumstreifen, Einfassungen und Schneestopper ein Komplettsystem mit vielen ausgefeilten Features und ermöglicht eine satte Lage auf der Vollschalung. Die ausgefeilte Technik erkennt man an den durchdacht gesetzten Sicken, Prägungen und Tropfkanten in den Einhängefälzen. Für punktgenaues Arbeiten sind Passschindeln mit in halber Länge verfügbar. Die DS.19 ist sehr montagefreundlich und dank ihres Formates bietet sie dem Verleger auch Vorteile hinsichtlich der Begehbarkeit. Die Markierungen unterstützen zudem den Handwerker bei der Verlegung.

Perfekte Harmonie in P.10

Mit den ab März erhältlichen Entwässerungssystemen mit P.10-Lackierung wird nun die optimale optische Abstimmung der kleineren Elemente wie Dachrinnen mit Dach und Fassade Realität. Die Besonderheit an der Oberflächenbeschichtung P.10 ist die Kombination aus matter Optik und Beständigkeit gegenüber Auskreidung bei UV-Strahlung. Die Entwässerungssysteme mit P.10 Oberflächenbeschichtung wird es vorerst in den gängigen Farben anthrazit, hellgrau und braun geben.

Das Entwässerungssystem wird ebenso wie die Dach- und Fassaden-Elemente im Coil-Coating-Verfahren in bis zu 20 Bearbeitungsstufen hochwertig zweischichtig einbrennlackiert. Die Lackschicht ist verformbar und dauerhaft temperatur- und witterungsbeständig sowie schwermetallfrei. Laufende Kontrollen und neueste Technologien gewährleisten bei allen Farben eine ausgezeichnete und dauerhafte Beschichtungs- und Produktqualität. Die Farbe bröselt oder blättert nicht ab und sie rostet nicht - auch nicht an verstecken Stellen. Streichen, Ausbessern und andere aufwendige Sanierungsarbeiten entfallen bei PREFA-Aluminiumprodukten völlig.

