Pressland gewinnt Spitzenkräfte mit der Einstellung des Medienexperten Dr. Stephen J.A. Ward und des preisgekrönten erfahrenen Journalisten Daniel Sieberg

VANCOUVER, BC, Kanada (28. März 2019) - Pressland (pressland.com), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Codebase Ventures Inc. (?Codebase? oder das ?Unternehmen?) (CSE: CODE - FSE: C5B - OTCQB: BKLLF), gab heute bekannt, dass sein Führungsteam durch die Ernennung zweier Spitzenkräfte verstärkt wurde. Zum einen wurde der renommierte Medienethiker Dr. Stephen J. A. Ward zum Public Editor und zum anderen der erfahrene Journalist Daniel Sieberg zum Director of Media Partnerships ernannt.

Sowohl Ward als auch Sieberg sind angesehene Branchenexperten, die bei der Entwicklung von Presslands Unternehmensservice für globale Medienunternehmen, Social Media Networks und andere Drittanbieter helfen werden. Dieser Enterprise Service ist für die online Bekämpfung von Fake News und Falschinformationen vorgesehen.

Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz (KI) und natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) analysiert die von Pressland entwickelte Technologie rund um die Uhr die globale Nachrichtenproduktion und veröffentlicht umfassende, dynamische Produktionsdaten, mit denen Falschinformationen identifiziert werden können, bevor sie sich online verbreiten.

In seiner Funktion als Public Editor wird Ward dafür verantwortlich sein, dass Presslands Technologie die Privatsphäre von Medienexperten schützt, während die Technologie Fake News mit einer revolutionären Datenanalyse bekämpft. Sieberg tritt als Director of Media Partnerships in das Unternehmen ein, eine Schlüsselrolle, die Pressland mit Unternehmens- und Gewerbekunden zusammenführen soll.

?Die Berufung von Dr. Ward und Herrn Sieberg ist ein großer Gewinn für Pressland?, erklärte Jeff Koyen, Chief Strategy Officer von Codebase. ?Dr. Ward ist ein Rockstar, dessen Expertise unübertroffen ist. Wir fühlen uns geehrt, dass er die Mission von Pressland unterstützt, das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Medien zurückzugewinnen. Daniel ist eine ebenso wichtige Verstärkung des Teams. Er ist ein weltweit anerkannter Experte im Bereich Medieninnovationen und wir erwarten, dass wir mit seiner Hilfe unsere ?Time-to-Market? (Produkteinführungszeit) verkürzen können.?

Ward ist ein preisgekrönter Medienethiker, Lehrer, Berater, Dozent und Autor und Gründungsvorsitzender des Ethikausschusses der Canadian Association of Journalists. Er ist Ehrenmitglied der School of Journalism and Mass Communication an der University of Wisconsin-Madison, ein angesehener Ethik-Dozent an der University of British Columbia und Gründungsdirektor des Center for Journalism Ethics an der University of Wisconsin-Madison. Im Jahr 2014 war er Interimsdirektor der International Organisation of News Ombudsmen.

Sieberg ist ein für den Emmy nominierter und preisgekrönter Journalist, dessen Arbeit auf vier Kontinenten in den Medien BBC News, CNN, Bloomberg, ABC News' Nightline, MSNBC, NPR, PBS und anderen globalen Medien veröffentlicht wurde. Während seiner sechs Jahre bei Google war er am Aufbau des Google News Lab und von Google for Media beteiligt und war außerdem als globaler Leiter für Training und Entwicklung tätig, währenddessen er Projekte im Zusammenhang mit Nachrichtenpartnerschaften überwachte. In jüngster Zeit war er Mitbegründer von Civil, einer Blockchain-basierten Publikationsplattform.

?Die Aufnahme dieser Experten in Presslands ohnehin beeindruckende Talentliste ist ein großer Vertrauensbeweis in die Mission des Unternehmens, Fake News zu unterbinden?, sagte George Tsafalas, CEO von Codebase. ?Wir sehen in diesem Bereich eine enorme Marktchance und sind bestrebt, die Plattform so schnell wie möglich zu starten.?

Leiter von Pressland ist Jeff Koyen von Codebase, ein erfahrener Medienmanager, Unternehmer und Technologieexperte, der bei Forbes, Dow Jones, Digiday, Travel + Leisure und Casper gearbeitet hat. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Brooklyn, NY.

