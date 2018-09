Primex Pharmaceuticals bestellt Steen Vangsgaard zum Head of Sales

Vor seiner Tätigkeit bei Primex Pharmaceuticals war Steen Vangsgaard bei Mylan Pharmaceuticals als Vice President und Area Director tätig. Zuvor füllte er bei Bavarian-Nordic die Position des Executive Vice President für den Bereich Commercial Affairs aus. Er verfügt über umfangreiche internationale Führungserfahrung bei der Steigerung des Umsatzes und der Rentabilität in den Bereichen Generika, Markenpharmazeutika und nicht verschreibungspflichtige Produkte. Darüber hinaus kann er Erfahrungen im Bereich Geschäftsentwicklung und im operativen Teil des Geschäftsbetriebs vorweisen.

Swiss pharmaceutical company Primex Pharmaceuticals AG announces the expansion of the leadership team with Mr. Steen Vangsgaard, appointed as Head of Sales to the Executive Management Team led by CEO Kari Sarvanto. (Photo: Business Wire)

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern, um ADV6209 Kindern zur Verfügung stellen zu können, die sich chirurgischen Eingriffen bzw. Notfallbehandlungen unterziehen müssen. Es ist besonders erfreulich, bei Primex zu einem Zeitpunkt tätig werden zu dürfen, an dem wir uns darauf vorbereiten, zur Verringerung prä- und postoperativer Traumata bei Kindern und zur Effizienzsteigerung in Traumazentren und Operationssälen beizutragen“, so Steen Vangsgaard.

Bei Primex ist Vangsgaard für den weltweiten Vertrieb verantwortlich. Seine erste Aufgabe werden die Außendienstmitarbeiter und die Markteinführung von ADV6209 in Skandinavien sein. Er wird Mitglied des Führungsteams unter der Leitung von CEO Kari Sarvanto im schweizerischen Zug sein.

Kari Sarvanto merkt dazu Folgendes an: „Ich freue mich, dass Primex eine Spitzenkraft wie Steen Vangsgaard für sich gewinnen konnte. Wir sind ein schnell wachsendes Unternehmen. Bei der bevorstehenden Markteinführung von ADV6209, dem ersten oralen pädiatrischen Anästhetikum in Europa sowohl zur Prämedikation als auch für die prozedurale Sedierung, wird uns Vangsgaard dabei unterstützen, unsere Markteinführungen in Europa, auf internationaler Bühne und in den USA zu beschleunigen.“

Über Primex Pharmaceuticals

Primex Pharmaceuticals hat das Ziel, das weltweit führende innovative Anästhesieunternehmen zu werden und das Angebot bei pädiatrischen Arzneimitteln zu erweitern.

Primex verfügt über ein Portfolio starker, bewährter Anästhesieprodukte, das von den von Bayer erworbenen Produkten auf Propofolbasis bis hin zu einer neuartigen oralen Lösung für die pädiatrische prozedurale Sedierung reicht, die Patienten bei einer Vielzahl von medizinischen Eingriffen unterstützen. Primex Pharmaceuticals beabsichtigt, weiterhin neue Medikamente zu identifizieren und zu erwerben, welche die Produktpalette der Anästhetika vervollständigen. Darüber hinaus umfasst das Angebot der Gruppe eine Reihe von Dentalprodukten und Anästhetika der Marke OGNA.

Das weltweite Partnernetzwerk von Primex Pharmaceuticals ist in über 40 Ländern tätig. Das Unternehmen hat seinen Sitz in der Schweiz; alle Produkte von Primex werden in Europa hergestellt. Primex Pharmaceuticals verfügt über bewährte grundlegende Geschäftsprozesse und ein historisch starkes Umsatzwachstum.

Weitere Informationen finden Sie unter www.primexpharma.com

