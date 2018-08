Privileged Access Management von Bomgar gewinnt 2018 New Product of the Year Award von Security Today

Bomgar, ein führender Anbieter von Identitäts- und Zugriffsmanagementlösungen für privilegierte Nutzer, wurde von Security Today mit einem New Product of the Year Award ausgezeichnet. Die Lösung Privileged Access Management von Bomgar ist der Gewinner in der Kategorie für Cyberschutzlösungen.

Der New Product of the Year Award von Security Today zeichnet herausragende Produkte aus, die sich besonders durch ihre Fähigkeit zur Verbesserung der Sicherheit auszeichnen. In diesem Jahr gingen mehr als 100 Beiträge für den Wettbewerb ein, die von einer unabhängigen Jury beurteilt wurden.

„Wir haben bereits zum zehnten Mal den ‚New Product of the Year‘-Wettbewerb gesponsert, und jedes Jahr überrascht mich nicht nur die Qualität der Produkte, sondern auch der intuitive Charakter der Produktentwicklung“, sagte Ralph C. Jensen, Editor-in-Chief und Content Direktor von Security Today. „Die Produktbeiträge sind wirklich genial und ich freue mich, dass wir dazu beitragen können, diese neue Technologie an die Spitze der Sicherheitsindustrie zu bringen.“

Eine umfassende „Privileged Access Management”-Lösung

Nach der Übernahme von Lieberman Software Anfang des Jahres nahm Bomgar die Bereitstellung einer erstklassigen PAM-Lösung auf, die den administrativen Zugriff auf Systeme und Anwendungen in der IT-Infrastruktur sichert und gleichzeitig die entsprechenden Zugangsberechtigungen schützt.

Mit der kürzlich erfolgten Übernahme von Avecto durch Bomgar verfügt der Endpunkt über eine zusätzliche Schutzvorkehrung. Mit der Technologie für privilegiertes Management am Endpunkt von Avecto können Bomgars Kunden überschüssige Administratorrechte entfernen und erhöhte Privilegien nur für geprüfte Applikationen und Aufgaben bewilligen.

Ferner brachte Bomgar kürzlich sein neues Bomgar Discovery Tool auf den Markt. Dieses kostenlose Produkt kann privilegierte Konten identifizieren und dokumentieren, die gefährdet sind. Das Bomgar Discovery Tool erstellt einen detaillierten Bericht über ungesicherte Service Accounts, Active Directory Domain Accounts und lokalen Administratorkonten.

Über Bomgar

Bomgar entwickelt Identitäts- und Zugriffsmanagementlösungen der nächsten Stufe, die sich proaktiv gegen Schwachstellen im Zusammenhang mit dem privilegierten Zugriff schützen. Das Unternehmen bietet die automatisierte Technologie, mit der Unternehmen heutzutage schnell und skalierbar operieren können, sowie die Visibilität zur Anpassung an die sich verändernde Cyber-Bedrohungslage von heute. Mehr als 15.000 Unternehmen aller vertikalen Märkte rund um den Globus nehmen Bomgar zur Bereitstellung erstklassiger Supportdienste und Verringerung der Bedrohungen für wertvolle Daten und Systeme in Anspruch. Bomgar befindet sich in Privatbesitz und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Austin, Jackson, Los Angeles, Washington D.C., Frankfurt, London, Paris und Singapur. Besuchen Sie Bomgar auf www.bomgar.com, im Bomgar-Blog oder auf Facebook, Twitter und LinkedIn.

