Probitas Partners setzt globales Wachstum mit der Ankündigung neuer Geschäftsführer fort

Probitas Partners freut sich, die Beförderung von vier neuen Geschäftsführern bekannt zu geben, die das Wachstum des Unternehmens weiter vorantreiben werden. Diese Beförderungen sind eine Anerkennung für die Beiträge zum Erfolg des Unternehmens und erfolgen in Erwartung eines anhaltenden Erfolgs für unsere Fonds-Sponsoren und institutionellen Investoren.

Probitas Partners wurde 2001 gegründet und ist ein führendes unabhängiges, weltweit tätiges Beratungsunternehmen. Das Unternehmen wird nach wie vor vom ältesten Senior Management Team aller Global Placement Advisors geführt. Die Gründer von Probitas gratulieren ihren Kollegen zu ihren Beförderungen und freuen sich auf das nächste Jahrzehnt großer Partnerschaften.

Caryn Feinberg wurde zur Geschäftsführerin des Projektmanagement-Teams befördert. Sie ist in erster Linie für die Leitung der „Origination“-Bemühungen in den USA verantwortlich. Bevor sie zu Probitas Partners kam, arbeitete sie für SecondMarket, Inc. und war davor Director of Investor Relations bei Global Infrastructure Partners, einem Private-Equity-Infrastrukturfonds. Caryn arbeitete zuvor auch für Citigroup in New York.

Haakon Gresvig wurde zum Geschäftsführer des Relationship Management-Teams (Vertrieb) befördert. Er ist in erster Linie für die Pflege wichtiger Investorenbeziehungen in Europa und dem Mittleren Osten sowie für die Leitung des europäischen Büros von Probitas verantwortlich. Bevor er zu Probitas Partners kam, war Haakon Director bei Wedge Alternatives, einer Boutique-Platzierungsagentur in London, die sich auf die Kapitalbeschaffung für Private Equity und Hedgefonds konzentrierte. Davor arbeitete Haakon bei Goldman Sachs in New York und London.

Ray Tsao wurde zum Geschäftsführer des Projektmanagement-Teams befördert. Er ist in erster Linie für die Leitung der Fonds-„Due Diligence“ und die Durchführung von alternativen Asset-Fonds-Platzierungsprozessen verantwortlich. Ray kam 2009 zu Probitas und hat viele unserer erfolgreichen Spendenaktionen begleitet und geleitet. Bevor er zu Probitas Partners kam, war er als Investment Banking Associate in der Technologiegruppe der Credit Suisse in San Franzisko tätig.

John Caley wird Geschäftsführer von Probitas Partners - Direct Real Estate. John verfügt über 27 Jahre Branchenerfahrung in der Identifizierung von großen Vermögenswerten mit einzigartigen Anlagemerkmalen (außerbörsliche, Broker-gesteuerte Pocket Listings, direktes Eigentum, sensibles Timing usw.), die maßgeschneiderte und oft zeitkritische Direktinvestitionsmöglichkeiten schaffen. Bevor er zu Probitas Partners kam, war er Senior Managing Director bei der Investment-Management-Plattform von Grubb & Ellis und hatte leitende Positionen bei Gemini Rosemont, Rexford Industrial, Transwestern und PM Realty Group inne.

„Wir freuen uns, die wachsende Stärke und Leistungsfähigkeit unseres Teams zu würdigen. Dies hat dazu geführt, dass wir diese Personen befördert haben. Es ist sehr erfreulich für die drei Gründungspartner von Probitas Partners, ein so hochwertiges Team, das auf unserer 17-jährigen Erfolgsgeschichte aufbauen wird, gewinnen und halten zu können“, sagte Craig Marmer, ein Gründungspartner.

„Darüber hinaus freuen wir uns, den klaren Markttrend für große institutionelle Investoren zu erkennen und unser globales Immobilienberatungsgeschäft um den diskreten Zugang zu sehr großen gewerblichen Immobilieninvestments in den USA zu erweitern“, sagte Michael Hoffmann, ein Gründungspartner.

Über Probitas Partners

Belohnende Partnerschaften seit 2001

Seit 17 Jahren arbeitet Probitas Partners mit etablierten und aufstrebenden alternativen Investmentfondsmanagern aus der ganzen Welt zusammen, die über 90 Fundraise- und Franchise-Entwicklungen beraten und über 68 Milliarden Dollar an Kapitalzusagen für Private Equity, Immobilien, Infrastruktur, Immobilien und Kreditfonds repräsentieren. Als Teil unseres Engagements für Exzellenz und zur Unterstützung der Anlageziele unserer Kunden liefern wir weiterhin das führende unabhängige Research-Angebot des Marktes und bieten institutionellen Anlegern kostenlosen Zugang zu unseren Unternehmensdaten, Umfragen, White Papers und maßgeschneiderten Landschaften nach Geografie, Branche und Strategie.

