ProCredit Holding AG & Co. KGaA deutsch

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) NameTitel: Vorname: Borislav Nachname(n): Kostadinov 2. Grund der Meldung a) Position / StatusPosition: Vorstand

b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) NameProCredit Holding AG & Co. KGaA b) LEI529900LIN8L1K9MLTR09 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: Aktie ISIN: DE0006223407 b) Art des GeschäftsErwerb von Aktien (Austausch von Anteilen an einer Kommanditgesellschaft, die Aktien der Emittentin hält, in direkten Besitz von Aktien der Emittentin):

Die ProCredit Staff Invest 3 GmbH & Co. KG ist eine von drei Gesellschaften, die im Rahmen eines (freiwilligen) Mitarbeiterbeteiligungsprogramms Aktien für Mitarbeiter der Emittentin (und Mitarbeiter anderer Konzernunternehmen) hält. Die am Programm teilnehmenden Mitarbeiter sind als Kommanditisten an der ProCredit Staff Invest 3 GmbH & Co. KG beteiligt, halten jedoch unmittelbar keine Aktien der Emittentin. Gemäß dem Gesellschaftsvertrag der ProCredit Staff Invest 3 GmbH & Co. KG haben die Kommanditisten nach ihrem Ausscheiden aus der Kommanditgesellschaft ein Wahlrecht zwischen dem Erhalt von Aktien der Emittentin im Umfang des Nennbetrags der gekündigten Kommanditeinlage, dividiert durch den anteiligen Betrag der Aktien am Grundkapital der Emittentin in Höhe von EUR 5,00, und einem finanziellen Ausgleich für die so ermittelte Anzahl von Aktien.

Bis zum 15. August 2018 war Herr Kostadinov Kommanditist der ProCredit Staff Invest 3 GmbH & Co. KG. Darüber hinaus wurde die ProCredit Staff Invest 3 GmbH & Co. KG am 15. August 2018 durch Beschluss aufgelöst und befindet sich derzeit in Liquidation. Die Vermögenswerte der ProCredit Staff Invest 3 GmbH & Co. KG bestehen im Wesentlichen aus Aktien der Emittentin.

Im Zusammenhang mit seinem Ausscheiden als Kommanditist der ProCredit Staff Invest 3 GmbH & Co. KG und der Liquidation der ProCredit Staff Invest 3 GmbH & Co. KG beauftragte Herr Kostadinov den Liquidator mit Schreiben vom 23. August 2018, bis spätestens zum 31. August 2018 die Anzahl von Aktien aus dem Gesamtvolumen der von der ProCredit Staff Invest 3 GmbH & Co. KG gehaltenen Aktien der Emittentin auf sein privates Depot zu übertragen, die seinem proportionalen Anteil an der Kommanditeinlage der ProCredit Staff Invest 3 GmbH & Co. KG, geteilt durch EUR 5,00, entspricht; dies sind 27.523 Aktien. c) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen 5,00 EUR 137615,00 EUR d) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen 5,00 EUR 137615,00 EUR e) Datum des Geschäfts2018-08-30; UTC+2 f) Ort des GeschäftsAußerhalb eines Handelsplatzes

Sprache: Deutsch Unternehmen: ProCredit Holding AG & Co. KGaA Rohmerplatz 33-37 60486 Frankfurt am Main

Deutschland

