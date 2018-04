Prodapt präsentiert auf Veranstaltung des TM Forums Digital Transformation World 2018 sein Robotic Process Automation Framework SDN-NFV & Telebots

New York - Prodapt freut sich, seine Teilnahme an der kommenden Digital Transformation World in Nizza, Frankreich bekanntgeben zu können. Prodapt ist bereits seit mehreren Jahren eng mit dem TM Forum verbunden. Mit dieser Teilnahme steigert sich Prodapt ...

New York -

Prodapt freut sich, seine Teilnahme an der kommenden Digital Transformation World in Nizza, Frankreich bekanntgeben zu können. Prodapt ist bereits seit mehreren Jahren eng mit dem TM Forum verbunden. Mit dieser Teilnahme steigert sich Prodapt nochmals um einiges mit zwei Gesprächsrunden, zwei Lunch Briefing-Sessions, einer Podiumsdiskussion und einem unternehmenskritischen Catalyst-Programm, das Herausforderungen der Branche in Echtzeit in Angriff nimmt. Das Prodapt-Team präsentiert seine einzigartigen branchenexklusiven Technologien der nächsten Generation, wie z. B. SDN-NFV und Telebots(TM).

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/682943/Prodapt_Logo.jpg

Harsha Kumar, Präsident von Prodapt meinte diesbezüglich, "Wir freuen uns wirklich sehr, bei der diesjährigen Veranstaltung unsere Thought Leadership und unsere Errungenschaften in den Bereichen SDN-NFV und Robotics präsentieren zu können. Diese Plattform bietet eine außergewöhnliche Möglichkeit der Zusammenarbeit im Netzwerk mit weltweit führenden Anbietern digitaler Dienstleistungen (Digital Service Providers, DSPs) und hilft uns, die unumgänglichen Herausforderungen zu verstehen und unseren Kunden maßgeschneiderte innovative Lösungen anzubieten.

DasVeranstaltungsprogramm von Proadapt:

Tag 2: 15. Mai 2018

- 11:15 Uhr - Gemeinsame Gesprächsrunde zum Thema "Erreichen eines reibungslosen Hybrid-Netzwerk-übergreifenden Zusammenspiels der Ende-zu-Ende-Dienste" im Zero-Touch SDN-NFV-Track, mitveranstaltet von Hema Kadia, VP & Head, SDN-NFV, Strategy & Practice, Prodapt und Russ Bartels, Director - SDN & Network Automation, Windstream - 11:40 Uhr - Hema Kadia, VP & Head, SDN-NFV, Strategy & Practice vertreten Prodapt in der Podiumsdiskussion " Innovations-Flash-Talks: NFV/SDN - Neue Umsatzströme und was wir bis heute erreicht haben" - 12:45 Uhr - Lunch-Briefing-Session zum Thema "Transformation der KPN in eine digitale Telefongesellschaft mittels SDN-NFV" mitveranstaltet von Rajan R N, Leiter, SDN Labs, O/BSS Practices & AVP, Prodapt und André Beijen, Leiter der KPN Network Innovation

Tag 3: 16. Mai 2018

- 11:40 Uhr - Gemeinsame Gesprächsrunde des Präsidenten von Proadapt, Harsha Kumar und CenturyLinks Senior VP of Digital Platform Development, Pari Bajpay zum Thema "Integration von KI und Robotics im Zentrum Ihrer Prozesse" - 12:45 Uhr - Lunch-Briefing-Session zum Thema "Operational Excellence durch skalierbare RPA erreichen", mitveranstaltet von Pradeep Balakrishnan, Director von Robotics & Automation, Prodapt und Scott Holynaty, Business Analysis Team Lead, TELUS.

Tag 1-3 (14.-16. Mai 2018)

Prodapt wird außerdem ein Catalyst-Programm leiten, um zu demonstrieren, wie DSPs mithilfe von Daten, Chatbots und Robotern mit intelligenter Software ihren Abonnenten eine proaktive und personalisierte 24*7-Kundenerfahrung ermöglichen. Renommiertester Teilnehmer neben awereX, re:infer & incognito ist Orange.

