18.05.2018 - 16:19 Uhr Projekt zum Jubiläum zeigt: Darum ist es in Leutesdorf am Rhein so schön

Leutesdorf ist ein Gefühl! Warum? Weil es besonders ist. Besonders schön, wegen der Landschaft mit ihren Weinbergen, den Rheinanlagen und dem Fluss vor der Tür. Besonders sind die Menschen, die sich als weltoffen, anpassungsfähig und vorurteilsfrei verstehen. Besonders ist auch das lebendige Vereinsleben. Rund 30 Vereine sowie 14 Nachbarschaften gibt es in dem kleinen Weinort mit seinen rund 1800 Einwohnern.