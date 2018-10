ProSiebenSat.1 setzt auf Heidi Klum und LeFloid

Für Maximilian Conze, Vorstandsvorsitzender von ProSiebenSat.1, gehört die Sendung von Heidi Klum trotz vieler Kritik zum Fernsehprogramm dazu.

"Germany`s Next Topmodel ist ein Supererfolg für ProSieben, nicht nur meine Kinder sind damit aufgewachsen", sagte Conze der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Das Format pflege man weiter und arbeite gemeinsam mit Heidi Klum ständig an der Weiterentwicklung der Show.

Den Vorwürfen, mit der Modelshow junge Mädchen in die Magersucht zu treiben, entgegnete er, dass das Wohlbefinden der Kandidatinnen oberste Priorität habe. "Wir achten auch schon beim Casting darauf, dass die Mädchen nicht zu dünn sind", so Conze. Der Chef von ProSiebenSat.1 lobte neben Heidi Klum auch die Zusammenarbeit mit Influencern und Youtube-Stars. "Wenn etwa der Influencer LeFloid, den wir unter Vertrag haben, in seinen Videos auf Youtube die Welt erkundet, dann schauen das heute schon genauso viele Menschen, wie wenn es im Fernsehen laufen würde", so Conze.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH