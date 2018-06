Protean Electric sichert sich neue Eigenkaptalfinanzierung in Höhe von 40 Mio. US-Dollar und neuen Herstellungslizenznehmer

Protean Electric, ein Automobiltechnologie-Unternehmen und der globale Branchenführer für die Entwicklung und Vermarktung von radintegrierten elektrischen Antriebssystemen, gibt den Abschluss einer Eigenkapitalinvestition in Höhe von 40 Mio. US-Dollar als erste Closing seiner Serie-E-Finanzierungsrunde bekannt.

Weifu Chairman Chen Xuejun and Protean CEO Kwok-yin Chan signing the closing documents, with representatives from Oak Investment Partners, Weifu and Protean (Photo: Business Wire)

Die Investorengruppe wird geführt von Weifu High-Technology Group Co., Ltd. (000581.SZ), einem führenden diversifizierten Fahrzeugteilehersteller, und Oak Investment Partners, der Gründungsinvestor von Protean und eine etablierte, auf mehreren Ebenen agierende Wagniskapitalfirma.

Die Erlöse der Serie-E-Finanzierungsrunde unterstützen die laufenden Geschäftstätigkeiten von Protean und die Einrichtung eines globalen Lizenzierungsmodells, das alle wichtigen Märkte abdeckt. Weifu hat mit seiner Zustimmung zur Gründung eines Joint-Ventures in China für die Herstellung des ProteanDrive Pd18 weiter in die Beziehung investiert. Im Rahmen des Joint-Venture wird ein Technologiezentrum mit Fokus auf Kundenanwendungstechnik und Fertigungsverfahrenstechnik eingerichtet. Unter der Führung des Technologiezentrums von Protean in England wird das Joint-Venture die Produktentwicklung und die kontinuierliche technische Entwicklung von radintegrierten elektrischen Antriebsprodukten unterstützen.

Kwok-Yin Chan, CEO von Protean Electric, kommentierte: „Diese Investition untermauert die Position von Protean Electric als dem weltweit führenden Anbieter von radintegrierter Antriebstechnologie und eDrive-Systemen. Angesichts der zunehmenden Zahl von Kundenprojekten, die an Protean Electric vergeben werden, sind unsere Investoren davon überzeugt, dass unsere Technologie konkrete Vorteile auf Fahrzeugebene bietet. Die Beziehung zu Weifu kommt auch den Bemühungen um eine industrielle Herstellung von ProteanDrive sehr zugute, denn sie ermöglicht es uns, den Fokus auf unsere Technologie und Software zu richten. Dabei geht es uns um die Bereitstellung von verbesserter Fahrzeugfunktionalität, wie erweitertes ABS, Torque-Vectoring und Steuerung der digitalen Kurve.”

Xuejun Chen, Chairman von Weifu, kommentierte: „Wir sind davon überzeugt, dass die radintegrierte Antriebstechnologie von Protean Electric eine transformative Wirkung auf die Branche und alle Fahrzeugnutzer entfalten wird. Mithilfe der radintegrierten Antriebe von Protean können Konstrukteure Fahrzeuge entwickeln, die ganz auf das Kundenbedürfnis zugeschnitten sind und mehr Platz, niedrigere Böden und größeren Komfort bieten. Selbst Fahrzeuge, in die man hineingehen kann und die seitwärts fahren und parken, sind damit möglich. Wir freuen uns, Protean als strategischen Partner unterstützen zu können.”

Bandel Carano, Managing Partner bei Oak Investment Partners, kommentierte: „Proteans patentierte Technologie und Entwicklung von radintegrierten ProteanDrive-Antriebsprodukten erregt große Aufmerksamkeit. In der aktuellen Phase der weltweit beschleunigten digitalen Transformation und der zunehmenden Autonomie von Fahrzeugen wird eine intelligente eigenständige Antriebslösung, die integrierte Leistungselektronik, digitale Steuerung, eingebettete autonome EV-Sonden und Reibungsbremse einbezieht, unsere Sicht der Beförderung und unser Fahrerlebnis verändern.”

Über Protean Electric

Protean Electric ist ein führendes Automobiltechnologie-Unternehmen, das Protean Drive, eine vollstufige, radintegrierte Antriebslösung, entwirft, entwickelt und produziert. Die Technologie von Protean Electrics ist durch die Kombination von Verpackungsvorteilen, neuen Möglichkeiten für Fahrzeugdesign, Leistungsvorteilen und Kosteneinsparungen strategisch positioniert, um eine wichtige Rolle im Markt für Hybrid- und Elektrofahrzeuge zu spielen.

Durch den Einsatz einer skalierbaren und patentierten Sub-Motor-Architektur und durch seine Passform in eine 18"-Felge bietet Proteans aktuelles PD18-Produkt die Leistung und das Drehmoment, die erforderlich sind, um Hybrid- und Elektrofahrzeuge aus dem C-Segment bis hin zu leichten Nutzfahrzeugen anzutreiben.

Protean betreibt Niederlassungen im Großbritannien, China und den Vereinigten Staaten und verfügt über eine Fertigungsanlage in Tianjin, China. Weitere Informationen finden Sie unter www.proteanelectric.com.

Über Weifu High-Technology Group CO.,Ltd.

Weifu High Technology Group Co., Ltd. (000581.SZ) ist ein Fahrzeugteilehersteller und zählt zu den Top-30-Automobilunternehmen. Die seit 1958 in China tätige Weifu Group ist im Automobilsektor im Bereich der Kraftstoffzufuhr- und Auspuffanlagen führend. Mit 10 hundertprozentigen und im Mehrheitsbesitz befindlichen Tochtergesellschaften, darunter 2 Joint-Venture, und einem JV mit Minderheitsbeteiligung ist die Weifu Group international präsent und in den USA, dem Nahen Osten und Südostasien vertreten. Weifu Group ist ein gewinnbringendes, an der Shenzhen Stock Exchange notiertes Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 9 Mrd. RMB im Jahr 2017 und einem Gesamtvermögen von über 20 Mrd. RMB (rund 3 Mrd. US-Dollar).

Über Oak Investment Partners

Als eine auf mehreren Ebenen agierende Wagniskapitalfirma legt Oak seinen Fokus auf Chancen mit hohem Wachstumspotenzial in den Sektoren Informationstechnologie, Internet und Verbraucher, Technologie für Finanzdienstleister, Informations- und Servicetechnologie im Gesundheitswesen sowie saubere Energien. Die Firma hat sich auf die Fahnen geschrieben, dynamische Unternehmen dabei zu unterstützen, die Art und Weise der Geschäftstätigkeit zu transformieren. Seit ihrer Gründung im Jahr 1978 hat die Firma 9 Milliarden US-Dollar in über 525 Unternehmen auf dem gesamten Globus investiert und dabei das Vertrauen von Unternehmern mithilfe ihres Managementteams gewonnen, das beständige Führungskompetenz und umfassende Kenntnisse der jeweiligen Branche bereitstellt und eine langfristig angelegte Investmentphilosophie verfolgt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180531006625/de/