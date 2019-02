PTC Therapeutics Deutschland unterstützt mit Stolz den Tag der seltenen Erkrankungen

Frankfurt am Main - In Deutschland leben Schätzungen zufolge etwa vier Millionen Menschen mit einer der weltweit bis zu 8.000 unterschiedlichen seltenen Erkrankungen(1) PTC Therapeutics ist stolz, an der Seite der weltweiten Gemeinschaft der von seltenen Erkrankungen Betroffenen den alljährlichen "Tag ...

Frankfurt am Main - In Deutschland leben Schätzungen zufolge etwa vier Millionen Menschen mit einer der weltweit bis zu 8.000 unterschiedlichen seltenen Erkrankungen(1)

PTC Therapeutics ist stolz, an der Seite der weltweiten Gemeinschaft der von seltenen Erkrankungen Betroffenen den alljährlichen "Tag der seltenen Erkrankungen" am 28. Februar zu feiern. Mit diesem Tag soll das Bewusstsein für die Auswirkungen einer seltenen Krankheit auf das alltägliche Leben gestärkt werden. Von seltenen Krankheiten sind Schätzungen zufolge etwa vier Millionen Menschen in Deutschland betroffen; viele davon sind Kinder mit schwerwiegenden, lebensbedrohlichen Erkrankungen.(1)

"Es macht mich betroffen, dass so viele seltene Krankheiten lebensbedrohlich sind und es häufig nur wenige oder gar keine Behandlungsmöglichkeiten für sie gibt", sagte Dr. Birgit Hutz, Geschäftsführerin der PTC Therapeutics Germany GmbH. "Deshalb liegt unser Schwerpunkt auf der Entwicklung von Medikamenten, die Patienten bei der Behandlung der zugrunde liegenden Erkrankung und nicht nur der Symptome hilft."

Anfang dieses Jahres kündigte PTC eine 5-Jahres-Strategie an, um eines der weltweit führenden Unternehmen für seltene Krankheiten zu werden, und stellte sein immer größer werdendes Portfolio sowie seine zunehmend große Therapeutika-Pipeline vor. Dies umfasst eine hochmoderne Gentherapie-Plattform und neue Therapien für seltene Krebserkrankungen. Auch der Ausbau des erweiterten Therapie-Portfolios für Duchenne-Muskeldystrophie, einer schwerwiegenden Muskelschwundkrankheit, zählt dazu. Das Unternehmen hat darüber hinaus das neue Finanzierungsprogramm PRIORITY eingeführt, das der innovativen Forschung zur klinischen Versorgung von Menschen mit seltenen genetischen Störungen dient. Zudem feiert PTC das 5-jährige Bestehen seines Förderprogramms STRIVE, das weltweit Patientenorganisationen finanziert, um einzigartige gemeinsame Programme zu entwickeln, die einen wichtigen Beitrag zur Gemeinschaft der von seltenen Krankheiten Betroffenen leisten.

"Jeder wissenschaftliche Fortschritt bedeutet einen Sieg für uns, weil er Familien mit von seltenen Erkrankungen Betroffenen mehr gemeinsame Zeit schenkt, ob Stunden, Tage, Monate oder Jahre. Wir messen unseren Fortschritt an dieser geschenkten Zeit - und am Tag der seltenen Erkrankungen werden wir uns einen Moment nehmen, um dieser kostbaren Zeit zu gedenken und sie zu feiern", betonte Kristina Kempf, Marketing Direktorin der PTC Therapeutics Germany GmbH.

Informationen über PTC Therapeutics, Inc.

PTC ist ein wissenschaftsorientiertes, globales, biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von klinisch differenzierten Medikamenten konzentriert, die Patienten mit seltenen Erkrankungen einen Nutzen bringen können. PTCs Fähigkeit, Produkte global zu vermarkten, ist die Grundlage dafür, Investitionen in eine solide Pipeline mit Medikamenten mit der Kraft für Veränderung voranzutreiben und für unsere Mission, führende Behandlungen für Patienten zur Verfügung zu stellen, deren medizinische Bedürfnisse bislang unberücksichtigt blieben.

Quelle (1) http://ots.de/kynCzY

OTS: PTC Therapeutics Germany GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129749 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129749.rss2

Pressekontakt: Pressekontakt Deutschland Kristina Kempf +49 (0) 176 24796663 kkempf@ptcbio.com