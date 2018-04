PUBG CORPORATION VERANSTALTET PUBG GLOBAL INVITATIONAL 2018 IN BERLIN

PUBG Corporation (PUBG Corp.) gab heute das PUBG Global Invitational 2018 (PGI 2018), ein PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) e-Sports-Turnier, bekannt. In diesem Turnier treten 20 internationale Teams im Kampf um ein Preisgeld von insgesamt 2 Millionen US-Dollar und das Recht auf die größten Egos gegeneinander an. PGI 2018 findet vom 25. bis zum 29. Juli in Berlin, Deutschland statt, und ist das erste Turnier dieser Größe, das die PUBG Corp. für PUBG als e-Sport veranstaltet.

PGI 2018, der ultimative PUBG-Wettkampf, findet mit 20 der weltweit besten PUBG-Teams statt, die sich Anfang Juli über regionale Vorausscheidungen in Nordamerika, Europa und Asien qualifizieren werden.

Die Spiele während des PGI 2018 werden von 4-Mann-Squads gespielt und die Spiele in Third-Person-Perspective (TPP) werden dabei am 25. und 26. Juli stattfinden, die Spiele in First-Person-Perspective am 28. und 29. Juli. Für beide Spielmodi, TPP und FPP, wird ein Gewinnerteam gekürt.

Genauere Details zum PGI 2018, Informationen zum Ticketverkauf, den regionalen Vorausscheidungen sowie zum Veranstaltungsgelände werden in Kürze bekanntgegeben.

Anhang: Seeds pro Region

REGION SEEDS Europa 3 Nordamerika 3 Asien* 3 Gemeinschaft Unabhängiger Staaten 2 Republik Korea 2 Volksrepublik China 2 Japan 2 Südamerika/Lateinamerika 1 Ozeanien 1 Mittlerer Osten/Nordafrika 1

*Asien ausgenommen China, Japan und Korea

Über PUBG Corporation (PUBG Corp.)

PUBG Corp., eine Tochtergesellschaft von Bluehole Inc., wurde im Jahre 2009 als Bluehole Ginno Games, Inc. gegründet und 2017 zu PUBG Corp. umbenannt. PUBG Corp. ist auf verschiedenen Plattformen der Entwickler und Herausgeber des Battle-Royale-Blockbuster-Videospiels 2017; PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS (PUBG). Seit seiner Veröffentlichung wurde PUBG von Kritikern weltweit gelobt, hat sieben Weltrekorde gebrochen und die verschiedensten internationalen Videospielpreise gewonnen.

Neben dem Hauptsitz in Korea hat PUBG Corp. weltweit noch weitere operative Firmensitze in Nordamerika, Europa, Japan und China. Mit dem Ziel vor Augen, PUBG zu einem globalen Franchise auszubauen, arbeitet die Firma derzeit and verschiedenen Projekten im Bereich e-Sports, Produktlizenzierung und mehr. Weitere Informationen über PUBG Corp. gibt es auf www.playbattlegrounds.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180423006567/de/