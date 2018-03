Publicis.Sapient ernennt Teresa Barreira zum Chief Marketing Officer

London - Publicis.Sapient, der Kompetenz-Hub für digitale Business-Transformation der Publicis Groupe, der Kunden bei der Steigerung ihres Geschäftsergebnisses und ihrer nachhaltigen Marktrelevanz unterstützt, gab heute die Ernennung von Teresa Barreira zum Chief Marketing Officer bekannt. Barreira hat ...

London - Publicis.Sapient, der Kompetenz-Hub für digitale Business-Transformation der Publicis Groupe, der Kunden bei der Steigerung ihres Geschäftsergebnisses und ihrer nachhaltigen Marktrelevanz unterstützt, gab heute die Ernennung von Teresa Barreira zum Chief Marketing Officer bekannt.

Barreira hat bei Consulting- und Technologieunternehmen wie Deloitte, Accenture und IBM umfangreiche Erfahrung als leitende Führungskraft gesammelt. Sie kommt von Deloitte Consulting zu Publicis.Sapient, wo sie als Chief Marketing Officer (CMO) tätig war. Barreira verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in weltweitem Business-to-Business-Marketing, die sie in den Branchen Informationstechnik und professionelle Serviceleistungen gesammelt hat, sowie über Fachkenntnisse in den Bereichen Aufbau und Wiederaufbau von Marken, digitales und agiles Marketing sowie Omnichannel- und kundenorientierte Strategien.

Im Rahmen ihrer Tätigkeit als CMO von Publicis.Sapient wird Barreira das weltweite Marketing von mehr als 100 Niederlassungen leiten und für die Marktstrategie, Kundenerfahrung, Marken und Unternehmenskommunikation verantwortlich sein.

Als Mitglied der Geschäftsleitung von Publicis.Sapient wird Barreira zum Unternehmenswachstum beitragen und an der Festigung der Position von Publicis.Sapient als ein Branchenführer in digitaler Business-Transformation mitwirken. Ihre Rolle umfasst außerdem die Zusammenführung des Design-, Technologie- und Consulting-Know-hows von SapientRazorfish und Sapient Consulting.

Mit dieser Ernennung vollzieht Publicis.Sapient den nächsten Schritt bei seinem Fokus auf die Umsetzung der Transformationsinitiativen von Kunden mithilfe seiner einzigartigen Kombination von Technologie, Datenmanagement, Kreativität und fundierten Branchenkenntnissen. Barreira wird Nigel Vaz, Vorstandsmitglied der Publicis Groupe, Global Lead für digitale Business-Transformation und CEO von Publicis.Sapient International, unterstehen.

"Teresa verfügt über umfangreiche Erfahrung als leitende Führungskraft, die sie bei großen Technologie- und Consulting-Unternehmen im Rahmen des Aufbaus von führenden Marktpositionen und Differenzierungsmerkmalen sowie bei der Leitung von starken weltweiten Teams erworben hat. Ihre große Erfahrung und hohe Kompetenz machen Teresa zur perfekten Wahl, um Publicis.Sapient weiter voranzubringen und unsere fortgesetzte Anerkennung als einen Marktführer zu sichern, der die Geschäftsentwicklung seiner Kunden durch einen Beitrag zur erfolgreichen Neugestaltung und Transformation ihres Geschäfts für das digitale Zeitalter beschleunigt", sagte Nigel Vaz, CEO von Publicis.Sapient International.

Teresa Barreira äußerte sich wie folgt: "Ich bin hoch erfreut darüber, dem Team von Publicis.Sapient zu einem wichtigen Zeitpunkt seiner geschäftlichen Evolution angehören zu dürfen. Publicis.Sapient verfügt bei der Unterstützung von Unternehmen im Zuge ihrer Neuaufstellung für das digitale Zeitalter über eine unübertroffene Erfolgsbilanz. Aufgrund der Annäherung der Bereiche Marketing, Technologie und Consulting sowie der Suche von Kunden nach Möglichkeiten, um mit sich ändernden Kundenerwartungen Schritt zu halten, sind Partner zur Bewältigung dieser Anforderungen gefragter als je zuvor. Ich bin sehr glücklich über die Möglichkeit, bei einem solch renommierten Marktführer wie Publicis.Sapient tätig sein zu dürfen, und freue mich sehr über die Gelegenheit, zu einem Zeitpunkt mit solchen beispiellosen Chancen einen wesentlichen Beitrag für unsere Kunden leisten zu können."

Publicis.Sapient, der Kompetenz-Hub für digitale Business-Transformation der Publicis Groupe, unterstützt Kunden bei der Steigerung des Wachstums und der Effizienz sowie der Transformation ihrer Geschäftsprozesse in einer Welt, in der Konsumentenverhalten und Technologie als Katalysatoren eines sozialen und wirtschaftlichen Wandels mit beispiellosem Tempo fungieren. Publicis.Sapient beschäftigt 19.000 Mitarbeiter und ist an 100 Standorten weltweit vertreten. Das Technologien, Datenmanagement, Consulting und kreative Dienstleistungen umfassende Know-how des Unternehmens ermöglicht uns in Kombination mit unserer Innovationskultur die Mitwirkung an komplexen Transformationsinitiativen, die den Geschäftserfolg unserer Kunden durch Entwicklung der von Endverbrauchern erwarteten Produkte und Dienstleistungen zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter www.publicis.sapient.com.

