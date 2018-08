publity AG: publity erwirbt vollvermietete Büroimmobilie im Ruhrgebiet

publity AG, DE0006972508

publity erwirbt vollvermietete Büroimmobilie im Ruhrgebiet

Leipzig/Waltrop, 29.08.2018 - Die Leipziger publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat eine vollvermietete Büroimmobilie in Waltrop bei Dortmund erworben. Das Multi-Tenant-Objekt wurde im Jahr 1983 erbaut und im Jahr 2006 modernisiert.

Das 3-geschossige Gebäude befindet sich auf einem rd. 25.800 Quadratmeter großen Grundstück und verfügt über eine Nutzfläche von ca. 5.900 Quadratmeter. Ferner stehen 135 Stellplätze zur Verfügung. Die Immobilie ist langfristig an den Hauptmieter Nuvisan GmbH vermietet. Die Nuvisan Gruppe ist ein international erfolgreich tätiges und unabhängiges Forschungsinstitut, das u. a. in der pharmazeutischen Industrie gesetzlich vorgeschriebene Arzneimittelstudien durchführt.

Das Objekt liegt innerhalb eines Gewerbegebietes, in dem sich zahlreiche Dienstleistungsbetriebe, Betriebe aus der Automobilbranche und weitere kleinere Gewerbetriebe befinden. Südlich des Stadtgebietes verläuft die Autobahn A 2, die im Dreieck Dortmund Nordwest Anschluss an die Autobahn A 45 hat. Der Flughafen Dortmund ist ca. 30 km entfernt.

"Mit dem Ankauf der Immobilie in Waltrop konnte publity ihr Asset Management Portfolio in der Region des Ruhrgebietes weiter erfolgreich ausbauen.", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG.

Die Kanzlei CMS Hasche Sigle hat mit seinem Team die umfassende rechtliche Beratung bei der Transaktion, darunter die Projektsteuerung und die Legal Due Diligence, übernommen. albrings + mueller war verantwortlich für die technische Projektorganisation und die Erstellung der technischen Due Diligence. Als Vermittler fungierte die Firma CUBION Immobilien AG.

Über publity

Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint-Venture-Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

