publity begleitet erfolgreiche Veräußerung eines Büroensembles in Ratingen an einen internationalen Investor

Frankfurt/Ratingen; Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat im Rahmen eines Asset-Management-Mandates einen ca. 16.600 Quadratmeter großen Bürokomplex in Ratingen bei Düsseldorf erfolgreich an einen internationalen Investor veräußert. Über Details zum Käufer und zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. publity ist am Verkauf des Objekts mit einem attraktiven Gewinnanteil beteiligt.

publity hatte das repräsentative Büroensemble im Mai 2015 im Rahmen eines Joint-Venture-Vertrages mit einem institutionellen Investor erworben. Die Immobilie ist seit dem Ankauf durch das erfolgreiche Asset Management der publity AG nahezu vollvermietet. Hauptmieter sind E-PCPM (ehemals E-Plus) sowie Bosch Rexroth und das Unternehmen 7layers. Zum Objekt gehören 173 Tiefgaragenstellplätze sowie 28 Außenstellplätze.

Das Ensemble in der Borsigstraße 11-15 befindet sich in einem etablierten Gewerbegebiet Ratingens, in unmittelbarer Nähe von verschiedenen Bürokomplexen, wie das Quattrium, das Business In-West sowie der Goldbach Office Park. Der Standort gilt als einer der wichtigsten Büroteilmärkte der Stadt Ratingen, unweit von Düsseldorf.

Die Kanzlei DLA Piper hat mit einem Team um Lead Partner Lars Reubekeul die umfassende rechtliche Beratung bei der Transaktion übernommen.

"Der erfolgreiche Verkauf des Büroensembles in Ratingen bestätigt, wie auch die zahlreichen anderen Objektveräußerungen in 2018, dass wir durch unsere 'manage to core'-Strategie Wertsteigerungen bei Immobilien erreichen und diese durch profitable Verkäufe realisieren. Positiv beim Verkaufsprozess wirkten sich natürlich die bonitätsstarken Mieter und die sehr gute Lage in einer der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands aus", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG.

Über publity Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint-Venture-Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

