publity gewinnt neue Mieter und sichert so Vollvermietung beim Großmarkt in Leipzig

publity AG, DE0006972508

Leipzig - Das Asset Management der publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat beim Großmarkt in Leipzig mit einer Gesamtfläche von rund 70.000 m² durch den Gewinn neuer Mieter die Vollvermietung auch für die Zukunft gesichert. Es konnte eine Fläche von insgesamt ca. 1.500 m² weitervermietet werden, die durch die Geschäftsaufgabe von zwei Unternehmen nach zuvor 25-jähriger Marktzugehörigkeit frei geworden war.

Bei einer Fläche von 1.000 m² führt einer der neuen Mieter umfangreiche Umbauarbeiten im Volumen von 1 Mio. Euro für die Fleischproduktion durch. Ab dem geplanten Produktionsbeginn zum Jahresende 2018 sollen täglich elf Tonnen Fleischprodukte für den Export nach Asien hergestellt werden. publity geht davon aus, dass dadurch der Großmarkt in Leipzig an internationaler Bekanntheit gewinnen dürfte.

Auf weiteren 500 m² hat ein alteingesessener Mieter im Großmarkt Leipzig sein Angebot erweitert. Auch dieser Mieter hat rund 120.000 Euro für Umbauarbeiten investiert und sich an den Standort Großmarkt Leipzig langfristig gebunden.

Darüber hinaus konnten durch die Nähe zu den Niederlassungen des Automobilunternehmens Porsche und des Logistikunternehmens DHL zusätzlich Parkplätze an Zulieferer vermietet werden. Gleichzeitig werden die Parkplätze nachts und an den Wochenenden an Speditionsfirmen vermietet, da das Gelände der Großmarkt Leipzig GmbH bewacht ist.

publity hatte den Großmarkt in Leipzig im Rahmen eines Asset-Management-Mandats im Dezember 2014 erworben. Der Großmarkt verfügt über eine sehr gute Verkehrsinfrastruktur durch die Anbindung an die Autobahn und die Nähe zum Flughafen Leipzig/Halle.

"Wir freuen uns sehr, dass wir beim Großmarkt in Leipzig neue Mieter gewinnen und dadurch eine Vollvermietung beibehalten konnten. Das Asset Management der publity AG ist stets daran interessiert, Immobilien zu optimieren und somit eine Wertsteigerung der Objekte zu erzielen", so Thomas Olek, Vorstandsvorsitzender der publity AG.

Pressekontakt: Finanzpresse und Investor Relations: edicto GmbH Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns Telefon: +49 69 905505-52 E-Mail: publity@edicto.deÜber publity Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint-Venture-Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien

25.09.2018 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: publity AG Landsteinerstr. 6 04103 Leipzig

Deutschland Telefon: 0341 26178710 Fax: 0341 2617832 E-Mail: info@publity.de Internet: www.publity.de ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5 WKN: 697250, A169GM Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media

726771 25.09.2018