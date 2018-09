publity verzeichnet Vermietungserfolg in Leonberg für publity Performance Fonds Nr. 8

publity AG, DE0006972508

Leipzig/Leonberg, 27.09.2017 - Die publity AG (Scale, ISIN DE0006972508) hat bei der ca. 6.600 Quadratmeter großen Immobilie in Leonberg aus dem geschlossenen AIF publity Performance Fonds Nr. 8 Vermietungserfolge erzielt. Das Objekt ist somit nahezu voll vermietet. Die Eilebrecht SSE GmbH & Co. KG hat einen Mietvertrag über ca. 520 Quadratmeter bis 2024 abgeschlossen. Der Entwickler von Prüfsystemen und Qualitätssoftwares wird ab dem 1.1.2019 in die Mollenbachstraße in Leonberg einziehen.

Ein weiterer, neuer Mietvertrag konnte mit der Firma Leomedia GmbH erfolgreich abgeschlossen werden. Der Entwickler für Softwarelösungen mietet eine Fläche über ca. 350 Quadratmeter im Objekt ebenfalls bis zum Jahr 2024 an und hat somit ab sofort seinen Hauptsitz in Leonberg.

Das Multi-Tenant-Objekt in Leonberg besteht aus zwei Gebäudeteilen auf einem 4.260 Quadratmeter großen Grundstück und ist das 565. Objekt des Asset-Management-Portfolios von publity. 102 Tiefgaragenstellplätze gehören ebenfalls zur Immobilie. Zuletzt wurden 2015 aufwendige Modernisierungsmaßnahmen am Objekt vorgenommen. publity hat die Immobilie Ende September 2016 erworben.

Die 1990 gebaute Immobilie befindet sich in der Kreisstadt Leonberg ca. 13 km westlich von Stuttgart. Die Stadt ist nach Sindelfingen und Böblingen die drittgrößte Stadt des Landkreises Böblingen. Leonberg liegt direkt im Schnittpunkt der Autobahnen A8 und A81 und ist somit gut an den Fernverkehr angeschlossen. Der Flughafen Stuttgart sowie die Neue Messe und das Stadtzentrum von Stuttgart sind wenige Autominuten entfernt.

"Wir konnten durch unser aktives Asset Management den Vermietungsstand bei der Immobilie in Leonberg erhöhen und so auch eine Wertsteigerung des Objekts erreichen", so Thomas Olek, Vorstand der publity AG.

