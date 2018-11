Pünktlich zum 11.11.: @wdrjeck jetzt auch bei Instagram / Dennis aus Hürth unterwegs als Chauffeur für legendäre Karnevalsbands

Köln - @wdrjeck ist die digitale Adresse für alle Karnevalsfans im Westen. Erfolgreich in der vergangenen Session bei Facebook gestartet, geht es pünktlich zum 11.11. auch bei Instagram jeck zu. Auf beiden Kanälen versorgt der WDR die Jecken aus ...

Köln - @wdrjeck ist die digitale Adresse für alle Karnevalsfans im Westen. Erfolgreich in der vergangenen Session bei Facebook gestartet, geht es pünktlich zum 11.11. auch bei Instagram jeck zu. Auf beiden Kanälen versorgt der WDR die Jecken aus Nordrhein-Westfalen mit allem, was sie zum Feiern brauchen: Karnevals-Content vom Feinsten.

"Bei Instagram sind wir mittendrin im Karneval. Nah, situativ, spontan", sagt WDR-Redakteurin Annabell Meyer-Neuhof. Los geht es am 11.11. mit persönlichen Geschichten der Karnevals-Stars und Feier-Tipps für den Straßenkarneval. Außerdem veröffentlicht der WDR auf Instagram Backstage-Storys aus dem Kölner Palladium, wo sich die wichtigsten Karnevalsbands in dieser Woche auf ihren ersten Auftritt der Session vorbereiten. Rund 2.700 Besucher und das WDR Fernsehen sind bei dem dreistündigen Konzert dabei, wenn die Bands ihre neuen Songs vorstellen.

Weiteres Highlight: Zum 11.11. startet bei @wdrjeck die Serie "Dennis kommt vorbei", in der Comedian Dennis aus Hürth im Auto legendäre Kölsche Bands durch die Stadt fährt. Gemeinsam stimmen sie ihre größten Karnevals-Hits an, palavern und fahren an Orten vorbei, die Bandgeschichte geschrieben haben. Mit dabei sind unter anderem Bläck Fööss, Höhner, Brings, Kasalla und Cat Ballou.

Außerdem liefert @wdrjeck auf Facebook und Instagram die ganze Session über viele weitere exklusive Clips, die wichtigsten Infos zum Straßenkarneval und Karnevalsbands, Live-Videos aus den Karnevalshochburgen, Highlights aus den Sitzungen, Wissenswertes rund um Bützje, Kamelle, Dreigestirn - und natürlich die Programmhighlights aus WDR Fernsehen und Radio.

Denn: Wie jedes Jahr sind neben den Social-Media-Kanälen des WDR auch das WDR Fernsehen und das WDR Radio erste Anlaufstelle, wenn es in Nordrhein-Westfalen um den Start in die fünfte Jahreszeit geht:

- Der Digitale Radiosender WDR Event ist ab 9 Uhr den ganzen Tag live dabei - mit Karnevalshits nonstop, Studiogästen und Eindrücken von den jecken Hotspots in NRW

- Ab 10.30 Uhr berichtet der WDR auf allen Kanälen live über den Countdown und die Sessionseröffnung auf dem Kölner Heumarkt: im Fernsehen, via Livestream auf karneval.wdr.de, bei Facebook, Instagram und WDR Event. - WDR 4, karnveval.wdr.de und WDR Event übertragen ab 18.00 Uhr die Karnevalsparty "Immer wieder neue Lieder". Mit dabei: die Topstars des Karnevals - live aus dem WDR-Funkhaus am Kölner Wallrafplatz.

- Ab 20.15 Uhr startet dann im WDR Fernsehen der erste Teil von "11.11. - Sing mit Köln!" - das Konzert der Karnevalsbands aus dem Kölner Palladium. Weiter geht es nach der "Sportschau" um 22.05 Uhr.

- Die komplette 45-Minuten-Doku zu "Dennis kommt vorbei" läuft voraussichtlich am 24. Februar im WDR Fernsehen.

Alle Infos gibt es auf: karneval.wdr.de und programm.wdr.de

Der Hashtag zum WDR-Karneval: #wdrjeck

Der Facebook-Kanal: facebook.com/wdrjeck

Der Instagram-Kanal: Instagram.com/wdrjeck (Start am 11.11.)

