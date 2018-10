Q3 2018 - .eu-Endung verbucht 173 187 Neuregistrierungen

EURid, das Register für .eu- und .??-Domains, hat seinen Quartalsbericht für Q3 2018 zum Status der .eu- und .??-Domains veröffentlicht.

173 187 Neuregistrierungen von Domains wurden verzeichnet; dabei führt Portugal die Liste der wachstumsstärksten Länder mit +11,0% Wachstum an; 14 ADR-Verfahren wurden eingeleitet; Die durchschnittliche Verlängerungsrate betrug 74%, ein Rückgang um 8% seit Q2.

Die Gesamtanzahl der Registrierungen sank von 3 790 450 zum Ende des 2. Quartals auf 3 747 879 zum Ende des 3. Quartals. Grund dafür sind die verstärkten Bemühungen von EURid, den Missbrauch von .eu-Domains zu bekämpfen. Bisher wurden in 2018 bereits 36 336 missbräuchliche Domainnamen ausgesetzt, 11 760 davon allein im Juni (Q2).

Zudem hat die Unsicherheit durch den Brexit und die .eu-Domains möglicherweise eine Rolle beim Gesamtrückgang gespielt. EURid wartet weiterhin auf eine offizielle Entscheidung der Europäischen Kommission in dieser Angelegenheit. Besuchen Sie die spezielle Brexit-Webseite von EURid, um die aktuellsten Informationen zu erhalten.

Neuigkeiten im 3. Quartal:

Ein wichtiger Höhepunkt des 3. Quartals war die Bekanntgabe der Finalisten der .eu Web Awards 2018. Insgesamt umfasste die Nominierung und Abstimmung über die 5. Ausgabe der .eu Web Awards über 130 Nominierungen mit über 9500 Stimmen. Die Finalisten werden zu einer Gala am 21. November 2018 eingeladen, bei der die Gewinner bekannt gegeben werden.

Die Gewinner werden am 22. November 2018 auf webawards.eurid.eu veröffentlicht.

Lesen Sie den gesamten Quartalsbericht von EURid für das 3. Quartal 2018. (Link hinzufügen)

