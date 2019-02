QIAGEN N.V. deutsch

QIAGEN N.V., NL0012169213

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) NameTitel: Dr. Vorname: Metin Nachname(n): Colpan 2. Grund der Meldung a) Position / StatusPosition: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) NameQIAGEN N.V. b) LEI54930036WK3GMCN17Z57 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, KennungArt: Aktie ISIN: NL0012169213 b) Art des GeschäftsVerkauf Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms c) Preis(e) und VolumenPreis(e) Volumen 38,6000 USD 74768,2000 USD d) Aggregierte InformationenPreis Aggregiertes Volumen 38,6000 USD 74768,2000 USD e) Datum des Geschäfts2019-02-19; UTC+1 f) Ort des GeschäftsName: New York Stock Exchange MIC: XNYS

Sprache: Deutsch Unternehmen: QIAGEN N.V. Hulsterweg 82 5912 PL Venlo

Niederlande Internet: www.qiagen.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service

49071 21.02.2019