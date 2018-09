QIAGEN und NeuMoDx kündigen strategische Partnerschaft zur Vermarktung der nächsten Generation voll integrierter molekularer Diagnostiktests an

QIAGEN N.V. (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) und NeuMoDx Molecular, Inc. kündigten heute eine strategische Partnerschaft zur Vermarktung zweier neuer, voll integrierter Systeme zur Automatisierung der PCR-Analyse (Polymerase-Kettenreaktion) an. Diese Systeme der nächsten Generation wurden speziell entwickelt, um klinischen molekulardiagnostischen Labors bei der Verarbeitung wachsender Testvolumina zu helfen und schnellere Einblicke in ein breites Spektrum von Krankheiten zu liefern.

Im Rahmen des Vertrages wird QIAGEN das NeuMoDx™ 288 (Modell für hohe Durchsätze) und das NeuMoDx™ 96 (Modell für mittlere Durchsätze) zunächst in Europa und anderen Hauptmärkten außerhalb der USA vertreiben. NeuMoDx wird die USA direkt beliefern. Darüber hinaus arbeiten die Unternehmen gemeinsam daran, bestimmte Chemikalien von QIAGEN in den NeuMoDx-Systemen zu implementieren. Die beiden Unternehmen haben ferner eine Fusionsvereinbarung geschlossen, wonach QIAGEN alle NeuMoDx-Aktien, die sich derzeit nicht im Besitz von QIAGEN befinden, zu einem vorab festgesetzten Preis von rund 234 Millionen USD kaufen kann, wenn bestimmte regulatorische und operative Meilensteine erreicht wurden (derzeit hält QIAGEN etwa 19,9 % an NeuMoDx).

QIAGEN plant, die Vermarktung von NeuMoDx-Systemen auf der Konferenz der European Society for Clinical Virology (ESCV) (23.–26. September in Athen) zu starten und dabei zunächst ein Testmenü anzubieten, das auf den ersten beiden mit CE-IVD-Kennzeichnung ausgestatteten Tests auf Infektionen mit Streptococcus der Gruppe B (GBS) und Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae (CT/NG) basiert. Die NeuMoDx-Systeme bieten ein wachsendes Angebot an relevanten In-vitro-Diagnosetests (IVD) und die Möglichkeit, sowohl kommerzielle als auch laborentwickelte Tests (LDTs) auf flexibelste und effizienteste Weise zu verarbeiten. LDTs, auf die ein wesentlicher Anteil des angefragten Testaufkommens entfällt, sind IVD-Tests, die von klinischen Labors für den eigenen Gebrauch entwickelt wurden.

