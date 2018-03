QNB Group ersucht um Zustimmung der Aktionäre, um die Grenze für nicht katarischen Aktienbesitz auf 49 % zu erhöhen

Die QNB Group beabsichtigt, der außerordentlichen Generalversammlung der Bank zu empfehlen, die Erhöhung des Prozentsatzes nicht katarischen Besitzes am Kapital des Unternehmens auf 49 % statt 25 % zu genehmigen, in Übereinstimmung mit den anwendbaren Bestimmungen des Gesetzes Nr. 9 von 2014, das Investitionen nicht katarischen Kapitals in die wirtschaftliche Aktivität regelt, und vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden.

QNB Group Head office in Doha, Qatar (Photo: AETOSWire)

Eine außerordentliche Generalversammlung wird einberufen, um die vorgeschlagene Änderung der Satzung der QNB durch Hinzufügung eines Tagesordnungspunktes in der oben aufgeführten Angelegenheit vorzustellen und zu genehmigen, nachdem die entsprechenden behördlichen Genehmigungen für die vorgeschlagene Änderung erhalten wurden.

Die QNB Group wird das Datum und den Ort der außerordentlichen Generalversammlung zu gegebener Zeit bekanntgeben.

Die QNB Group ist durch ihre Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 31 Ländern und auf drei Kontinenten präsent und bietet ein umfassendes Angebot an fortschrittlichen Produkten und Dienstleistungen an. Die Gesamtzahl der an mehr als 1230 Standorten beschäftigten Mitarbeiter übersteigt 28.200, und es besteht ein Netzwerk aus mehr als 4300 Geldautomaten.

