QNB Group: Finanzergebnis für den am 30. September 2018 zu Ende gegangenen Neunmonatszeitraum

Die QNB Group, die führende Bank im Nahen und Mittleren Osten und Afrika (MEA), hat ihre Ergebnisse für den zum 30. September 2018 zu Ende gegangenen Neunmonatszeitraum bekannt gegeben.

QNB Group HQ Building in Doha (Photo: AETOSWire)

Im Neunmonatszeitraum bis zum 30. September 2018 erreichte der Reingewinn 10,8 Milliarden QAR (3,0 Milliarden USD), ein Plus von 6 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum, trotz der Auswirkungen der Abwertung der türkischen Lira.

Die Gesamtaktiva stiegen auf 853 Milliarden QAR (234 Milliarden USD), was einer Steigerung von 8 % gegenüber September 2017 entspricht. Das Wachstum bei den Gesamtaktiva war vor allem darauf zurückzuführen, dass die Darlehen und Vorschüsse um 4 % auf 604 Milliarden QAR (166 Milliarden USD) zunahmen. Dies wurde vor allem durch Kundeneinlagen finanziert, die seit September 2017 um 7 % auf 615 Milliarden QAR (169 Milliarden USD) stiegen. Das Wachstum der Aktiva und Verbindlichkeiten der Unternehmensgruppe wurde teilweise durch die Abwertung der türkischen Lira beeinflusst. Trotz der Abwertungseffekte half das starke Bilanzstrukturmanagement von QNB der QNB Group, ihr Verhältnis von Krediten zu Einlagen zum 30. September 2018 auf 98,3 % zu verbessern.

Das Streben der Unternehmensgruppe nach operativer Effizienz führt neben nachhaltigen umsatzgenerierenden Quellen auch zu Kosteneinsparungen, sodass die Gruppe die Effizienzkennzahl (Cost to Income Ratio) von 29 % im Vorjahr auf 26 % verbessern kann, was als eine der besten Kennzahlen unter den großen Finanzinstituten in der MEA-Region gilt.

Die solide Kreditqualität wird durch einen Anteil notleidender Kredite von 1,8 % zum 30. September 2018 gestützt, der als einer der niedrigsten unter den Finanzinstituten in der MEA-Region gilt. Die konservativen Rückstellungspolitik der Unternehmensgruppe führte zu einem Deckungsgrad von 106 % zum 30. September 2018.

Die Kapitaladäquanzquote (Capital Adequacy Ratio, CAR) der Unternehmensgruppe betrug zum 30. September 2018 15,6 % – höher als die Mindestauflagen der Katarischen Zentralbank und des Basler Komitees. Währungsbedingte Belastungen in unseren Kernmärkten hatten nur begrenzte Auswirkungen auf den CAR.

Die erfolgreiche Finanzierung von QNB aus den internationalen Märkten im Laufe des Jahres, inklusive u. a. (1) Kapitalmarktemissionen in Höhe von 560 Millionen USD (700 Millionen Australische Dollar) mit einer Laufzeit von fünf bzw. zehn Jahren in Australien und (2) Anleihen im Wert von 720 Millionen USD mit einer Laufzeit von 30 Jahren in Taiwan. Dies spiegelt den Erfolg der Unternehmensgruppe bei der Diversifizierung ihrer Finanzierungsquellen durch den Einstieg in neue Anleihenmärkte, bei der Beschaffung nachhaltiger, langfristiger Finanzierungen und bei der Erweiterung des Fälligkeitsprofils sowie das Vertrauen internationaler Investoren in die starke finanzielle Position der QNB Group und in ihre Strategie wider.

Im Laufe des Jahres haben Fitch Ratings und Moody’s die Prognose aufgrund des erfolgreichen Umgangs mit den Auswirkungen der Blockade auf „Stabil“ revidiert. QNB bleibt zudem die Bank mit dem besten Rating in Katar und ist weltweit eine der Banken mit dem besten Rating von den großen Ratingagenturen Moody’s, Standard & Poor’s und Fitch Ratings.

Die QNB Group bedient einen Kundenstamm von mehr als 23 Millionen Kunden, beschäftigt mehr als 29.000 Mitarbeiter und unterhält mehr als 1.200 Standorte und 4.300 Geldautomaten.

*Quelle: AETOSWire

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181010006012/de/