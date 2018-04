QNB Group: Finanzergebnisse für den Dreimonatszeitraum bis zum 31. März 2018

Die QNB Group, die führende Bank im Nahen und Mittleren Osten und Afrika (MEA), hat ihre Ergebnisse für den zum 31. März 2018 zu Ende gegangenen Dreimonatszeitraum bekannt gegeben.

QNB Group Head office in Doha - Qatar (Photo: AETOSWire)

Im zum 31. März 2018 zu Ende gegangenen Dreimonatszeitraum betrug der Nettogewinn 3,4 Milliarden QAR (0,9 Milliarden US-Dollar), ein Anstieg von 7 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Der Gesamtwert des Betriebsvermögens stieg gegenüber März 2017 um 12 % auf 834 Milliarden QAR (229 Milliarden US-Dollar), den höchsten von der Gruppe je erreichten Wert.

Das Wachstum bei den Gesamtaktiva war das Ergebnis einer Wachstumsrate von 12 % bei Darlehen und Vorschüssen, die insgesamt ein Volumen von 598 Milliarden QAR (164 Milliarden US-Dollar) erreichten. Ferner war die QNB Group bei der Beschaffung von Finanzmitteln erfolgreich, was zu einer Erhöhung der Kundenfinanzierung um 12 % auf 604 Milliarden QAR (166 Milliarden US-Dollar) führte. Dies ermöglichte es der Gruppe, das Verhältnis von Krediten zu Einlagen bei 99 % zu halten.

Die umsichtige Kostenkontrolle der Unternehmensgruppe und ihre hohe Ertragskraft haben ihr geholfen, die Effizienzkennzahl (Verhältnis von Aufwand zu Ertrag) auf 27,8 % zu verbessern, womit sie unter den Finanzinstituten der Region eine der besten Effizienzkennzahlen aufweist.

Der Bestand an notleidenden Krediten von 1,8 % zum 31. März 2018 wurde im Vergleich zum Vorjahr auf konsistenter Basis widergespiegelt, was die hohe Qualität des Kreditportfolios der Gruppe und das effektive Management des Kreditrisikos reflektiert. Dank der konservativen Rückstellungspolitik der Unternehmensgruppe betrug der Deckungsgrad zum 31. März 2018 unverändert 110 %.

Das Gesamteigenkapital stieg zum 31. März 2018 gegenüber März 2017 um 2 % auf 73 Milliarden QAR (20 Milliarden US-Dollar). Die Ergebnisse je Aktie kamen im Vergleich zu 3,3 QAR (0,9 US-Dollar) im März 2017 auf 3,6 QAR (1,0 US-Dollar).

Die Eigenkapitalquote (CAR), die gemäß den Anforderungen der QCB und Basel III berechnet wurde, lag zum 31. März 2018 bei 16,0 % – höher als die Auflagen der Katarischen Zentralbank und des Basler Komitees.

Im Rahmen der fortgesetzten Bemühungen der QNB Group, ihren Status als globales Finanzinstitut zu verbessern, hat der Verwaltungsrat der außerordentlichen Generalversammlung der Aktionäre (die am 17. April 2018 stattfindet) empfohlen, die Erhöhung der Grenze für nicht katarischen Aktienbesitz von 25 % auf 49 % sowie die Erhöhung der Grenze für Anteile in einer Hand von 2 % auf 5 % in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu genehmigen.

Die erfolgreiche Finanzierung von QNB an den internationalen Märkten in den ersten drei Monaten des Jahres 2018 umfasste hauptsächlich Kapitalmarktemissionen in Höhe von 700 Millionen AUD mit einer 5- und 10-jährigen Laufzeit in Australien, 720 Millionen US-Dollar Formosa-Anleihen in Taiwan, Privatplatzierungen in Höhe von 2,5 Milliarden US-Dollar mit einer Laufzeit von zwei bis drei Jahren und eine dreijährige syndizierte, ungesicherte Kreditlinie über 3,5 Milliarden US-Dollar im Februar 2018.

Die QNB Group bedient einen Kundenstamm von mehr als 22 Millionen Kunden mit mehr als 28.000 Mitarbeitern an 1.200 Standorten und ein Netzwerk aus mehr als 4.300 Geldautomaten.

