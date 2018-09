Quanergy gibt Verfügbarkeit von Power-over-Ethernet für M8 LiDAR Sensor bekannt

Quanergy Systems, Inc., ein globaler Marktführer im Bereich der Planung und Entwicklung von Festkörper-LiDAR-Sensoren und intelligenten Sensorlösungen, gab heute die Verfügbarkeit seines M8 LiDAR Sensors mit Power-over-Ethernet (PoE+, Stromversorgung über Ethernet) bekannt. Dank dieser neuen Steckverbinder-Stirnfläche, die speziell für den Sicherheitsmarkt konzipiert wurde, kann der Sensor leicht installiert und in neue oder vorhandene Sicherheitssysteme integriert werden – ohne kostenaufwendige kundenspezifische Verkabelungen zum Betrieb des LiDAR-Sensors.

Die lange Reichweite des M8-Sensors und sein 360-Grad-Sichtfeld ermöglicht es Systemen, potentielle Eindringlinge zu entdecken und zu verfolgen, bevor diese eine Grenze physisch überschreiten. Der M8 PoE+ sorgt für ein deutlich kleineres Gesamtprofil als andere PoE+-Sensoren und -Radars. Anders als herkömmliche Sicherheitskameratechnologie funktioniert der M8 erfolgreich auch bei schlechten Wetterbedingungen sowie im Dunkeln. Im Verbund mit Quanergys proprietärer LiDAR-Erkennungs-Software QORTEX for Security™ kann der M8 als Standalone-Lösung oder als integrierte Komponente eines größeren Sicherheitssystems verwendet werden.

„Wir haben den M8 mit Power-over-Ethernet gebaut, damit unseren Kunden im Sicherheitsbereich die Einrichtung eines LiDAR-basierten Sicherheitssystems ebenso leichtfällt wie die eines kamerabasierten Überwachungssystems“, sagte Dr. Louay Eldada, CEO von Quanergy. „Unsere LiDAR-Sensoren sind in Bezug auf Preis, Leistung und Zuverlässigkeit in der Branche führend. Mit PoE+ ist es einfach für unsere Kunden, das Potential von LiDAR zu nutzen, um in gefährdeten Bereichen ein Höchstmaß an Sicherheit und Erkennung zu gewährleisten und kritische Infrastruktur wie Flughäfen, Landesgrenzen, U-Bahnen, Kraftwerke, Ölfelder und Gefängnisse zu schützen.“

Quanergy bietet seine Technologie nicht nur als Standalone-Sicherheitslösung an, sondern stellt sie auch in Partnerschaft mit Firmen für öffentliche Sicherheit und Sicherheitstechnik (Systemintegratoren oder SI) wie etwa Vision Logic bereit. Viele davon nutzen Power-over-Ethernet bereits zum Verbinden anderer Überwachungsgeräte wie etwa IP-Kameras. Aufgrund dieser neuen Verfügbarkeit können SIs die LiDAR-Technologie von Quanergy in bestehende Sicherheitssysteme integrieren. Damit können für die Installation benötigte Zeit und Kosten reduziert werden.

„Die Integration von LiDAR-Technologie in unsere Systeme für Videoüberwachung und Gesichtserkennung ermöglicht es uns, unseren Kunden ein beispielloses Maß an Sicherheit und Erkennung anzubieten“, sagte John Walsh, Mitgründer von Vision Logic. Graham Conran, Mitgründer und CEO von Vision Logic, sagte weiter: „Mit Power-over-Ethernet können wir die branchenführenden LiDAR-Sensoren von Quanergy leichter in unsere Plattformen für öffentliche Sicherheit integrieren und unsere Lösungen jeweils genau auf den Bedarf unserer Kunden abstimmen.“

Der M8 mit PoE+ wird auf zwei führenden Veranstaltungen der Sicherheitsbranche zu sehen sein. Quanergy wird vom 25.-27. September auf der GSX in Las Vegas an Stand #2885 ausstellen. Auf der Security Essen in Deutschland vom 26.-28. September wird der Sensor an den Ständen von Milestone Systems und Genetec in Halle 5 zu sehen sein. Genetec wird an Stand #5G30 und Milestone an Stand #5F10 präsent sein. Der M8 Sensor mit PoE+ wird ab November 2018 allgemein erhältlich sein.

Über Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems, Inc. wurde im Jahr 2012 gegründet und baut auf die jahrzehntelange Erfahrung seines Teams in den Bereichen Optik, Photonik, Optoelektronik, Software für künstliche Intelligenz und Steuerungssysteme. Mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley, bietet Quanergy intelligente Sensor-Lösungen. Das Unternehmen ist der führende Anbieter von LiDAR-Sensoren und Erkennungssoftware für Echtzeitaufnahme und -verarbeitung räumlicher 3D-Daten und für Objekterkennung,, -identifizierung, -klassifikation und -verfolgung. Seine Sensoren sind bahnbrechend bezüglich Preis, Leistung, Verlässlichkeit, Größe, Gewicht und Stärke. Seine Lösungen können in diversen Bereichen einschließlich Transport, Sicherheit, industrieller Automatisierung, 3D-Mapping, Bergbau, Landwirtschaft, Drohnen, Robotik, intelligente Räume und 3D-bewusste Geräte zur Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Lebensqualität verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.quanergy.com.

