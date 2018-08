Quanergy verpflichtet Oprema als Vertriebspartner für das Vereinigte Königreich und Irland

Quanergy Systems, Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Design und der Entwicklung von Festkörper-LiDAR-Sensoren und intelligenten Sensorlösungen, gab heute die Partnerschaft mit Oprema, dem am schnellsten wachsenden Vertreiber von Sicherheitssystemen des Vereinigten Königreichs, bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Oprema allumfassende Unterstützung im Vertrieb von Quanergys QORTEX™ für Sicherheitssysteme im gesamten Vereinigten Königreich und ganz Irland bieten.

Tim Duggan, Technischer Direktor bei Oprema, meinte: „Wir freuen uns, eine Vertriebsvereinbarung mit Quanergy unterzeichnet zu haben und begrüßen die technologischen Fortschritte bei Erkennungssytemen, die das Produktsortiment mit sich bringen wird. Quanergys einzigartiges LiDAR-Maschensystem ermöglicht einer unbegrenzten Zahl von Geräten, sich miteinander zu verbinden, um Detektionsbereiche beliebiger Größe zu schaffen. Die Technologie verwendet Laser, die wesentlich genauer als klassische Mikrowellen sind, und das Analysesystem zeigt Größe, Geschwindigkeit und weitere Objektmerkmale an. Das System eignet sich optimal für weite offene Bereiche in Branchen wie Luftfahrt, Bahn, verwaltete Autobahnen, Baugewerbe, Versorgung/erneuerbare Energien und Datenzentren.

QORTEX für Sicherheit kombiniert Quanergys leistungsfähigen M8 LiDAR-Sensor und QORTEX, Quanergys eigene Erkennungssoftware. Der M8 LiDAR-Sensor für große Reichweiten verfügt über Quanergys bahnbrechende Technologie Multi-LiDAR Fusion™, die mehrere LiDAR-Sensoren in einer einzigen gebündelten Punktwolke vereint, um die Erkennung von Einzelobjekten in komplexen Umgebungen zu erlauben. Die QORTEX Erkennungssoftware ermöglicht die schnelle 3D-Erkennung-, Klassifikation- und Verfolgung. In Kombination bieten der M8 LiDAR-Sensor und die QORTEX-Software eine hochmoderne Sicherheitskomplettlösung.

„Dank der Verwendung fortschrittlicher Sensor- und Erkennungstechnologien verfügen die LiDAR-basierten Sicherheitssysteme von Quanergy über eine ständig wachsende Palette potenzieller Anwendungen“, sagte Dr. Louay Eldada, CEO von Quanergy. „Unsere Entscheidung, eine Partnerschaft mit Oprema einzugehen, ist durch das breit gestreute Vertriebsnetz des Unternehmens sowie sein Engagement in der Belieferung der Sicherheitsbranche mit der marktweit innovativsten und effektivsten Technologie begründet. Quanergys Zusammenarbeit mit internationalen Partnern wie Oprema ermöglicht uns, sicherzustellen, dass LiDAR-basierte Sicherheitssysteme für Kunden auf der ganzen Welt verfügbar sind.

Über Quanergy Systems, Inc.

Quanergy Systems, Inc. wurde im Jahr 2012 gegründet und baut auf die jahrzehntelange Erfahrung seines Teams in den Bereichen Optik, Photonik, Optoelektronik, Software für künstliche Intelligenz und Steuerungssysteme. Mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley, bietet Quanergy intelligente Sensor-Lösungen. Es ist der führende Anbieter von LiDAR-Sensoren und Erkennungssoftware für Echtzeitaufnahme und Verarbeitung von räumlichen 3D-Daten und Objekterkennung, -klassifikation und -verfolgung. Seine Sensoren sind bahnbrechend bezüglich Preis, Leistung, Verlässlichkeit, Größe, Gewicht und Stärke. Seine Lösungen können in diversen Bereichen einschließlich Transport, Sicherheit, industrieller Automatisierung, 3D-Mapping, Bergbau, Landwirtschaft, Drohnen, Robotik, intelligente Räume und 3D-bewusste Geräte zur Verbesserung der Sicherheit, Effizienz und Lebensqualität verwendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.quanergy.com.

Über Oprema

Oprema ist der am schnellsten wachsende Lieferant von Produkten für Überwachungskameras, Zugangskontrolle, die Erkennung von Eindringlingen und Bränden sowie Netzwerkprodukten des Vereinigten Königreichs. Oprema zeichnet sich in der übersättigten Sicherheitslösungsbranche durch seine Fokussierung auf den Vertrieb, technisches Know-How und eine marktführende Logistik sowie professionelle Dienstleistungen wie Konzeptionslösungen vor dem Vertrieb, Vorkonfiguration und Vor-Ort-Inbetriebnahmen aus. Oprema ist stolz, ein Fast Growth 50-prämiertes Unternehmen (eines der 50 am schnellsten wachsenden Unternehmen) und der führende Dahua-Lieferant des Vereinigten Königreichs zu sein. Weitere Informationen finden Sie auf www.oprema.co.uk.

