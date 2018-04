QYOU beschleunigt Wachstum in Indien mit neuen Inhalten und Vertriebspartnerschaften - QYOU geht Partnerschaften mit lokalen Premium-Inhaltserstellern Power Drift, Arre, The Comic

ein, um Programmplanung zu verbessern

- Jüngste Einführung im mobilen Abonnementservice von Jio TV bringt Q India einem Publikum von weiteren 168 Mio. Menschen näher

- QYOU India wird zu Q India oder The Q, um seine Markenidentität zu stärken

Toronto / Dublin / Los Angeles, 17.04.2018. QYOU Media (TSX-V: QYOU), der weltweit führende Kurator von Best-of-Web-Premiumvideos für den Vertrieb auf mehreren Bildschirmen, erweitert nach dem erfolgreichen Start von QYOU India auf Tata Sky seine Betriebe in Indien durch eine Reihe neuer Inhaltspartnerschaften. Nach der Umfirmierung zu Q India wurde der lokalisierte Service des Unternehmens kürzlich auch auf Jio TV eingeführt, dem mit 168 Millionen Abonnenten am schnellsten wachsenden mobilen Service Indiens.

Der durchschnittliche indische Nutzer sieht sich 8,5 Stunden pro Monat auf YouTube und Facebook Kurzvideos an, weshalb es zahlreiche talentierte Kreative gibt, die kulturell relevante Shows von entsprechender Länge produzieren, die das lokale Publikum begeistern. Nach einer Reihe erfolgreicher Inhaltspartnerschaften, die im Jahr 2017 eingegangen wurden, einschließlich Pocket Aces und Culture Machine, erweitert The Q seine Liste nun um eine neue Gruppe von Premium-Vertriebspartnern.

Die Erweiterungen der Programmplanung beinhalten den beliebten Autokanal Power Drift, 101 India, einen Kanal für Kulturgeschichten aus allen Teilen des Kontinents, Arre, den Produzenten von Web-Serien, Dokumentationen, sozialen Experimenten und Podcasts, The Comic Wallah, eine Comedy-Plattform im Rahmen des FabForm-Netzwerks, sowie POPxo, die Lifestyle-Plattform, die sich an junge indische Frauen wendet. Diese Kandidaten für neue Partnerschaften erweitern das Angebot von QYOU India und bringen neue Inhalte von einigen der talentiertesten Kreativen dieser Region Millionen von Zuschauern über Fernseher und Mobilgeräte näher.

Im Rahmen dieser Expansion wird QYOU India seine Markenidentität zu Q India oder einfach nur The Q optimieren, um das primäre Ziel der besten digitalen Originalinhalte in Indien zu werden.

Curt Marvis, CEO und Co-Founder von QYOU Media, sagte: ?Indien ist ein riesiger Wachstumsmarkt mit einem zahlreichen jungen, aufstrebenden und mobilen Publikum, das hungrig nach neuen Inhalten und Programmen von seinen bevorzugten Dienstleistern ist. Im Vorjahr haben wir hart daran gearbeitet, eine Präsenz in Indien aufzubauen, indem wir mit lokalen Premium-Inhaltserstellern und Dienstleistern zusammengearbeitet haben, um eine lokalisierte Version unserer Programme bereitzustellen, die Millionen von Zuschauern in anderen Ländern der Welt bereits zur Verfügung stehen. Wir sind überaus zufrieden, dass sich all unsere harte Arbeit durch Partnerschaften mit den beliebtesten Einflussnehmern Indiens sowie durch Vertriebsabkommen mit Marktführern wie Tata Sky oder Jio TV, die uns dabei geholfen haben, unsere Reichweite in Indien auf nahezu 200 Millionen Zuschauer zu erweitern, nun bezahlt macht.?

Q India kann auf neuen Kanalnummern auf Tata Sky (209 und 210) gefunden werden und ist nun auch im Unterhaltungsbereich auf Jio TV verfügbar.

Über QYOU Media

QYOU Media Inc. ist ein wachstumsstarkes, international tätiges Medienunternehmen, das sogenannte ?Best-of-the-Web?-Premium-Videos für den Mehrfachbildmodus kuratiert und als Paket vertreibt. Seit der Gründung des Unternehmens durch Branchenexperten von Lionsgate, MTV und CinemaNow entwickelt QYOU in erster Linie Produkte, die sich an die Zielgruppe der Millennials richten und unter anderem lineare TV-Netzwerke, Genre-basierte Serien, mobile Apps und Video-on-Demand-Formate beinhalten. Mit diesen Produkten erreicht das Unternehmen Millionen von Kunden in sechs Kontinenten. Zu den Vertriebspartnern zählen Sinclair Broadcast Group, Vodafone, 21st Century Fox, Liberty Global, Showmax, iflix, SuperChannel und TATA Sky.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung könnte ?zukunftsgerichtete Informationen? und ?zukunftsgerichtete Aussagen? gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen beinhalten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen, wonach die Änderungen im Board of Directors von QYOU Media einer Genehmigung der TSX Venture Exchange unterliegen. Alle hierin enthaltenen Informationen, die nicht eindeutig historischer Natur sind, könnten zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die, obwohl sie vom Management als vernünftig erachtet werden, zwangsläufig beträchtlichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Risiken ausgesetzt sind, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Finanzergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den geschätzten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen unterscheiden, die explizit oder implizit in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Weitere Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich QYOU Media werden in dessen öffentlich zugänglichen Veröffentlichungsdokumenten beschrieben, die von QYOU Media auf SEDAR unter www.sedar.com eingereicht wurden ? ausgenommen die hierin enthaltenen Aktualisierungen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln die Erwartungen von QYOU Media zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung oder zum Zeitpunkt deren Äußerung wider und anschließende Ereignisse könnten zu einer Änderung dieser Erwartungen führen. QYOU Media ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, weder infolge neuer Informationen noch infolge zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht verlässlich sind.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernimmt die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

