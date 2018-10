R. Stahl AG: Prof. Dr. Thorsten Arnhold mit dem Thomas A. Edison Award der International Electrotechnical Commission ausgezeichnet

R. Stahl AG, DE000A1PHBB5

PRESSEINFORMATION

Prof. Dr. Thorsten Arnhold mit dem Thomas A. Edison Award der International Electrotechnical Commission (IEC) ausgezeichnet

Waldenburg, 22. Oktober 2018 - Die International Electrotechnical Commission (IEC) hat Prof. Dr. Thorsten Arnhold, Chairman des IECEx-Systems und verantwortlich für die Entwicklung neuer Technologien bei R. STAHL, mit dem Thomas A. Edison Award ausgezeichnet. Der IEC-Vizepräsident Shawn Powlson (USA) überreichte Arnhold den Preis im Rahmen der diesjährigen Generalversammlung der IEC, die gegenwärtig in Busan, Südkorea, stattfindet.

Arnhold, der seit fünf Jahren Chairman des IECEx und seit mehr als zwei Jahrzehnten für den Explosionsschutzspezialisten R. STAHL in leitenden technischen Funktionen tätig ist, bekam die diesjährige Auszeichnung als Anerkennung für seine Verdienste um die Weiterentwicklung der Konformitätsbewertung zur internationalen Standardisierung im Explosionsschutz. Während Arnholds bisheriger Amtszeit als Chairman hat sich das Konformitätsbewertungssystem IECEx eine weltweit führende Rolle bei der Bewertung und Zertifizierung von explosionsgeschützten Betriebsmitteln, Dienstleistungen und persönlichen Fachkompetenzen für explosionsgefährdete Industriebereichen erarbeitet. "Ich freue mich sehr über diese Auszeichnung, und ich möchte diese zum Anlass nehmen, um mich bei allen Mitgliedern des IECEx-Systems für ihre engagierte und zuverlässige Arbeit zu bedanken. Der Preis ist mir Ehre und Ansporn zugleich für die Fortsetzung meiner Tätigkeit für IECEx und die IEC" sagte Arnhold nach der Preisverleihung.

Die IEC ist die weltweit tätige Organisation für die technische Normung und Konformitätsbewertung elektrotechnischer und elektronischer Produkte. Ihr gehören über 160 Mitgliedsstaaten an. Mit der Vergabe des Thomas A. Edison Awards werden einmal im Jahr außergewöhnliche Beiträge zur Weiterentwicklung und Stärkung der internationalen Standardisierung und deren Verankerung im internationalen Geschäftsleben ausgezeichnet. Mit seinen Prüf- und Zertifizierungsaktivitäten deckt das IECEx-System den gesamten Lebenszyklus von elektrischen und elektronischen Betriebsmitteln in sicherheitskritischen Anlagen der Prozessindustrie ab. Es sorgt damit für die weltweite Durchsetzung eines hohen Sicherheitsniveaus in allen Industrien, in den Gefahren aus unkontrollierten Explosionen auftreten können, insbesondere der chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen Industrie. Daneben gewährleisten international anerkannte Zertifikate einen weitgehend reibungslosen und effizienten globalen Warenverkehr und fördern die Entwicklung globaler Wertschöpfungsströme.Über R. STAHL - www.stahl.de R. STAHL ist weltweit führender Anbieter von elektrischen und elektronischen Produkten und Systemen für den Explosionsschutz. Sie verhindern in gefährdeten Bereichen Explosionen und tragen so zur Sicherheit von Mensch, Maschine und Umwelt bei. Das Spektrum reicht von Aufgaben wie Schalten/Verteilen, Installieren, Bedienen/Beobachten, Beleuchten, Signalisieren/Alarmieren bis hin zum Automatisieren. Typische Anwender sind die Öl- & Gasindustrie, die chemische und pharmazeutische Industrie sowie Nahrungs- und Genussmittelbranche. 1.763 Mitarbeiter erwirtschafteten 2017 weltweit einen Umsatz von 268,5 Mio. EUR.

Die Aktien der R. STAHL AG werden im Regulierten Markt/Prime Standard der Deutschen Börse gehandelt (ISIN DE000A1PHBB5).

Kontakt: R. STAHL AG Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg (Württ.)

Dr. Thomas Kornek Leiter Investor Relations & Corporate Communications F: +49 7942 943-1395 E: investornews@stahl.de

Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: R. Stahl AG Schlagwort(e): Verbände

22.10.2018 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: R. Stahl AG Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg

Deutschland Telefon: +49 (7942) 943-0 Fax: +49 (7942) 943-4333 E-Mail: investornews@stahl.de Internet: www.r-stahl.com ISIN: DE000A1PHBB5 WKN: A1PHBB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media

736047 22.10.2018