11.04.2018 - 06:41 Uhr Radentscheid will Kassel sicherer machen: So schlimm ist es in der Autostadt

Kassel. Die Rad-Revolution erreicht Kassel: Nach dem Vorbild Berlin machen sich auch Kasseler Radler für ein Bürgerbegehren stark. Wir zeigen, wie Radler in der Stadt benachteiligt werden. Den vollständigen Artikel auf www.hna.de lesen. Zum Nachrichtenüberblick