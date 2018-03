RagingWire eröffnet neues VA3-Rechenzentrum und Ashburn Data Center Campus inmitten der berühmten „Data Center Alley“

RagingWire Data Centers, Inc., der führende Anbieter von Rechenzentren in Nordamerika und seine Muttergesellschaft NTT Communications (NTT Com), der Unternehmensbereich für Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und internationale Kommunikation der NTT Group (TOKYO: 9432), gab heute die Eröffnung seines neuen VA3-Rechenzentrums in Ashburn bekannt. Die hochmoderne Einrichtung bietet 245.000 Quadratfuß an Fläche und 16 Megawatt an kritischer Leistung und befindet sich auf dem neuen Ashburn Data Center Campus von RagingWire.

RagingWire new Ashburn VA3 Data Center (Graphic: Business Wire)

„Mit den 16 Megawatt, die heute am neuen VA3-Rechenzentrum verfügbar werden, kombiniert mit der außerordentlichen Skalierbarkeit unseres neuen Ashburn Data Center Campus, wird RagingWire zur ersten Wahl für außerordentlich wachstumsstarke Hyperscale-Kunden im führenden Rechenzentrumsmarkt der Welt“, meinte der President und CEO von RagingWire, Doug Adams. „Dank unserer globalen Reichweite können unsere Kunden darüber hinaus ihre Rechensysteme in Ashburn auf Rechenzentren weltweit ausdehnen und so ein beispielloses Maß an Zugang und Verfügbarkeit erzielen.“

Das VA3 Data Center ist das dritte Rechenzentrum von RagingWire in Ashburn und das erste Gebäude auf dem neuen Ashburn Data Center Campus des Unternehmens, einem 78 Acres großen Hochsicherheitsgelände, auf dem sieben Rechenzentren entstehen sollen, die insgesamt 108 Megawatt an Leistung und über eine Million Quadratfuß an Fläche bieten werden. Die Bauarbeiten für das neue Ashburn VA4 Data Center auf dem Ashburn Data Center Campus haben begonnen und werden voraussichtlich im Jahr 2019 abgeschlossen sein. Die Vormietung von VA4 mit 16 Megawatt an kritischer Leistung und rund 200.000 Quadratfuß an Rechenzentrumsfläche, einschließlich etwa 15.000 Quadratfuß an Bürofläche, Tagungs- und Aufenthaltsräumen, ist ab sofort möglich.

„Wir gratulieren RagingWire zur Eröffnung des neuen VA3-Rechenzentrums und Ashburn Data Center Campus“, sagte Masaaki Moribayashi, Senior Vice President für Cloud Services bei NTT Communications und Mitglied des Boards bei NTT Communications und RagingWire. „Dank seiner Innovationsleistung und Umsetzung hat es RagingWire NTT Communications ermöglicht, zu einem der größten und erfolgreichsten Rechenzentrumsunternehmen der Welt zu werden.“

Das VA3-Rechenzentrum von RagingWire in Ashburn ist auf Flexibilität und Skalierbarkeit ausgerichtet und bietet Optionen für spezielle elektrische und mechanische Infrastrukturen in jedem der sechs privaten Datenlager, die zudem unterteilt werden können. Die Weißfläche des Computerraums bietet eine stützenfreie Großraumstruktur sowie hohe Decken und Türrahmen, um eine optimale Raumnutzung zu ermöglichen. Ein privater Glaserfaserring verbindet VA3 mit den anderen zwei Ashburn-Rechenzentren von RagingWire und stellt so die Telekommunikation sicher. Darüber hinaus verfügt es über drei Zugangspunkte für mehr als 25 Carrier und Cloud-Provider. In Bezug auf Sicherheit bietet VA3 eine Gebäude-im-Gebäude-Architektur, Iris-Erfassungsgeräte, intelligente hochauflösende Videokameras, die verdächtiges Verhalten analysieren, Doppelzutrittskontrollen, eine nicht übersteigbare Umzäunung sowie ein Sicherheitstor, das einen 15.000 Pfund schweren Lastwagen mit einer Geschwindigkeit von 30 mph stoppen kann. Zu den Annehmlichkeiten für Kunden zählen Büro-, Tagungs- und Aufenthaltsräume, ein Spieleraum, Fitness-Studio, Konferenzzentrum sowie eine sichere Außenterrasse.

Die Rechenzentren VA1, VA2 und VA3 von RagingWire in Ashburn bieten Kunden insgesamt mehr als eine halbe Million Quadratfuß an Fläche und 44,4 Megawatt an Leistung am begehrtesten Rechenzentrumsstandort der Welt. Die Rechenzentren in Ashburn sind nicht nur mit anderen Standorten von RagingWire in Dallas (Texas) und in Nordkalifornien nahe des Silicon Valley verbunden, sondern auch mit der globalen Rechenzentrumsplattform des Unternehmens, die über 140 Rechenzentren in mehr als 20 Ländern und Regionen umfasst und unter der Marke Nexcenter™ von NTT Communications betrieben wird.

Über RagingWire Data Centers

RagingWire Data Centers entwickelt, baut und betreibt auftragsentscheidende Rechenzentren, die ein Höchstmaß an Verfügbarkeit, eine hohe Leistungsdichte, flexible Konfigurationen, Carrier-unabhängige Konnektivität und überragenden Kundenservice bieten. Das Unternehmen verfügt über 113 Megawatt an kritischer IT-Kapazität, die sich über 1,5 Millionen Quadratfuß an Rechenzentrumsinfrastruktur erstreckt. Zu den US-Standorten gehören Ashburn (Virginia), Dallas (Texas) und Nordkalifornien, während signifikante Wachstumspläne an diesen und anderen führenden nordamerikanischen Rechenzentrumsmärkten vorliegen. Als Teil der NTT Communications Group ist RagingWire einer der größten Rechenzentrumsanbieter der Welt mit einem globalen Netzwerk von 140 Rechenzentren in 20 Ländern und Regionen, die von NTT Communications unter der Marke Nexcenter™ betrieben werden. Das Unternehmen ist zudem eines der finanziell robustesten in der Rechenzentrumsbranche. Weitere Informationen unter www.ragingwire.com.

Über die NTT Communications Corporation

NTT Communications bietet Beratungs-, Architektur-, Sicherheits- und Cloud-Dienstleistungen zur Optimierung der IKT-Umgebungen in Unternehmen an. Unterstützt werden diese Angebote durch die weltweite Infrastruktur des Unternehmens, darunter das führende globale Tier-1-IP-Netz, das VPN-Netz Arcstar Universal One™, das sich über mehr als 190 Länder/Regionen erstreckt, sowie mehr als 140 sichere Rechenzentren weltweit. Die Lösungen von NTT Communications werden durch die globalen Ressourcen der Unternehmen der NTT Group gestützt, zu denen unter anderem Dimension Data, NTT DOCOMO und NTT DATA gehören.

