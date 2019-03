Raiffeisen Bank International AG: Geschäftszahlen 2018

Raiffeisen Bank International AG, AT0000606306

RBI: Geschäftszahlen 2018

- Konzernergebnis von EUR 1.270 Millionen (im Jahresvergleich um 14%

gestiegen)

- Anstieg der Betriebserträge um 4% im Jahresvergleich, unterstützt durch

den Zins- und Provisionsüberschuss

- Anstieg der Kundenkredite um 4% trotz Verkauf des polnischen

Kernbankgeschäfts

- Verkauf des Kernbankgeschäfts in Polen am 31. Oktober 2018 abgeschlossen

- CET1 Ratio bei 13,4% (fully loaded), positiver Effekt von 85 Basispunkten

im vierten Quartal 2018 infolge des Verkaufs des polnischen

Kernbankgeschäfts

- Neubildungsquote auf 0,21% gesunken, getrieben durch anhaltende

Zuschreibungen und weniger neue notleidende Kredite

- NPL Ratio weiter auf 3,8% gesunken, NPL Coverage Ratio um 10,6

Prozentpunkte auf 77,6% verbessert

- Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung am 13. Juni 2019 in Höhe von

EUR 0,93 je Aktie

Erfolgsrechnung in EUR Millionen 1-12/20- 1-12/20- Verände- Q4/20-

18 17 rung 18

Zinsüberschuss 3.362 3.225 4,2% 843

Provisionsüberschuss 1.791 1.719 4,2% 467

Handelsergebnis und Ergebnis aus 17 35 (52,4)% (3)

Fair-Value-Bewertungen

Verwaltungsaufwendungen (3.048) (3.011) 1,2% (819)

Übriges Ergebnis (161) 0 - (74)

Abgaben und Sonderbelastungen aus (170) (163) 4,0% (13)

staatlichen Maßnahmen

Wertminderungen auf finanzielle (166) (312) (46,9)% (222)

Vermögenswerte

Ergebnis vor Steuern 1.753 1.612 8,8% 166

Ergebnis nach Steuern 1.398 1.246 12,2% 127

Konzernergebnis 1.270 1.116 13,8% 97

Bilanz in EUR Millionen 31/12/2- 31/12/2- Verände-

018 017 rung

Forderungen an Kunden 80.866 77.745 4,0%

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 87.038 84.974 2,4%

Bilanzsumme 140.115 135.146 3,7%

Risikogewichtete Aktiva (RWA gesamt) 72.672 71.902 1,1%

Kennzahlen 31/12/2018 31/12/2017 Veränderung

NPL Ratio (Nichtbanken) 3,8% 5,7% (1,9)PP

NPL Coverage Ratio (Nichtbanken) 77,6% 67,0% 10,6PP

CET1 Ratio (fully loaded) 13,4% 12,7% 0,6PP

Eigenmittelquote (fully loaded) 18,2% 17,8% 0,3PP

Kennzahlen 1-12/2- 1-12/2- Verände- Q4/20-

018 017 rung 18

Nettozinsspanne (durchschnittliche 2,50% 2,48% 0,03PP 2,52%

zinstragende Aktiva)

Cost/Income Ratio 57,5% 59,1% (1,5)PP 63,3%

Konzern-Return-on-Equity 12,6% 12,2% 0,4PP 3,5%

Ergebnis je Aktie in EUR 3,68 3,34 0,34 0,25

Dividendenvorschlag je Aktie in EUR 0,93 0,62 0,31 -

Die Daten für 2017 wurden angepasst, um den Effekt der FINREP-Umsetzung

widerzuspiegeln.

Ausblick

Wir gehen für die nächsten Jahre von einem durchschnittlichen Kreditwachstum

im mittleren einstelligen Prozentbereich aus.

Für 2019 erwarten wir eine Neubildungsquote von rund 45 Basispunkten.

Die NPL Ratio soll weiter sinken.

Wir streben für 2021 eine Cost/Income Ratio von etwa 55 Prozent an.

Wir peilen in den nächsten Jahren einen Konzern-Return-on-Equity von etwa 11

Prozent an.

Mittelfristig streben wir eine CET1 Ratio von rund 13 Prozent an.

Basierend auf dieser Zielquote beabsichtigen wir Dividendenausschüttungen in

Höhe von 20 bis 50 Prozent des Konzernergebnisses.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John P. Carlson, CFA

Group Investor Relations

Raiffeisen Bank International AG

Am Stadtpark 9

1030 Wien, Österreich

ir@rbinternational.com

Telefon +43-1-71 707-2089

www.rbinternational.com

