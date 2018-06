ranFIGHTING Gala: Weltmeister Marie Lang und Michael Smolik kämpfen am Samstag, 9. Juni 2018, live in SAT.1

Unterföhring - - Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder - "ranFIGHTING Gala" mit drei WM-Kämpfen: Kickbox-Queen Marie Lang, K.o.-Maschine Michael Smolik und Shooting-Star Sebastian Preuss steigen am Samstag, 9. ...

"ranFIGHTING Gala" mit drei WM-Kämpfen: Kickbox-Queen Marie Lang, K.o.-Maschine Michael Smolik und Shooting-Star Sebastian Preuss steigen am Samstag, 9. Juni 2018, wieder in den Ring. Für alle drei geht es um den WM-Titel. Die amtierenden Champions Marie Lang und Michael Smolik wollen ihre Gürtel verteidigen. Sebastian Preuss will zum ersten Mal den WM-Thron besteigen. SAT.1 zeigt den mit Spannung erwarteten Kampfabend live ab 22:50 Uhr.

