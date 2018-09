rbb exklusiv: Massive Kritik am bisherigen System der Organtransplantationen

Berlin - Sperrfrist: 18.09.2018 06:00 Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist. Der Leiter und Geschäftsführende Arzt bei der Stiftung für Organtransplantation (DSO), Detlef Bösebeck, kritisiert im rbb das gültige ...

Der Leiter und Geschäftsführende Arzt bei der Stiftung für Organtransplantation (DSO), Detlef Bösebeck, kritisiert im rbb das gültige Transplantationssystem:

"Es kann nicht sein, dass Krankenhäuser Geld bekommen und trotzdem nicht einen einzigen Spender gemeldet haben." Der Facharzt für Innere Medizin, zuständig unter anderem für die Region Berlin Brandenburg, verlangt im rbb einen Systemwechsel. Bösebeck: "Es kann nicht so weitergehen, dass Kliniken Geld erhalten für Tote, die gar nicht auf der Intensivstation sterben. Das sind keine möglichen Organspender." Seine Bilanz über die bisherige Finanzierung von Organspenden fällt drastisch aus: "Das Geld kam bisher nicht da an, wo es hin soll." Detlef Bösebeck hält eine grundlegende Reform des Transplantationsgesetzes für erforderlich. Der Gesetzesentwurf vom Gesundheitsminister sei ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Bösebeck verlangt für die Zukunft, dass die Kliniken zu einer Analyse ihrer Todesfälle verpflichtet werden. Bisher gab es keine Kontrolle über die Arbeit der Entnahmekliniken und deren Transplantationsbeauftragten. Viele existieren nur auf dem Papier und die erforderliche Freistellung und Ausbildung fand erst gar nicht statt, bemängelt Detlef Bösebeck gegenüber dem rbb.

Transparenz sei aber erforderlich, sonst ändere sich nichts. "Im Moment wissen wir nicht, warum eine Uniklinik 18 und die andere nur einen Spender meldet."

