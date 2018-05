Real Madrid gewinnt die Champions League

Real Madrid hat die Champions-League-Saison 2017/18 gewonnen.

Die Spanier setzten sich am Samstagabend im Finale in Kiew gegen den FC Liverpool mit 3:1 durch. In der ersten Hälfte beschnupperten sich die Finalisten, in der zweiten ging es dann rund: Reals Karim Benzema erzielte den ersten Treffer in der 51. Minute, nur vier Minuten später glich Liverpool durch Sadio Mane aus.

Der erst zwei Minuten zuvor eingewechselte Gareth Bale sorgte in der 64. Minute durch einen spektakulären Fallrückzieher für den erneuten Führungstreffer für Real - und Bale war es auch, der in der 84. Minute erneut traf.

dts Deutsche Textservice Nachrichtenagentur GmbH