Realitätscheck am Weltfrauentag - Biogena besteht mit Bestnoten

Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur das Fünfte Nachhaltige Entwicklungsziel der Vereinten Nationen, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Biogena. Das Salzburger Familienunternehmen mit 70 % weiblichen Führungskräften fördert gezielt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Salzburg (pts008/07.03.2019/08:10) - Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur das Fünfte Nachhaltige Entwicklungsziel der Vereinten Nationen, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmensphilosophie von Biogena. Das Salzburger Familienunternehmen mit 70 % weiblichen Führungskräften fördert gezielt die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Ein Faktencheck zeigt, dass wir in Österreich noch weit von der Gleichstellung der Geschlechter entfernt sind: 15,6 % weniger als Männer verdienen Frauen in Österreich noch immer. Das sind immerhin 57 Tage bis zum sogenannten Equal-Pay-Day, also jener Zeitspanne, die Frauen gratis arbeiten. Demgemäß arbeiten Frauen heuer also vom 1. Januar bis zum 26. Februar unbezahlt und bekommen erst ab diesem Tag für ihre Arbeit gleich viel Gehalt wie ihre männlichen Kollegen.

"Eine der Ursachen für die Einkommensschere sind die beruflichen Unterbrechungen von Frauen in der Familienphase. Frauen verlieren während dieser Unterbrechungen häufig den Anschluss und auch Berufsjahre im Vergleich zu Männern und erhalten damit weniger Möglichkeiten, in eine höhere Gehalts- und Verantwortungsstufe zu kommen. Die Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist daher eine der besten Maßnahmen, um Gleichberechtigung im Job herzustellen", findet Julia Ganglbauer, Geschäftsführerin der Biogena Group.

Das Salzburger Familienunternehmen, das schon mehrfach für innovatives Management ausgezeichnet wurde, achtet besonders darauf, dass Job und Familie sich nicht ausschließen. Work-Life-Integration, wie es bei dem auf Gesundheit spezialisierten Unternehmen heißt, wird großgeschrieben.

Für die langen Sommerferien - für viele Eltern ein jährlicher Spagat - hat man sich etwas besonders Innovatives einfallen lassen: Mit dem im August ausbezahlten Kinder-Ferienbetreuungs-Bonus in Höhe von 800 Euro pro Kind werden die Sorgen um die Kinderbetreuung in den längsten neun Wochen des Schuljahres gleich ein wenig geringer. Für Familien mit Kindern eröffnen sich dadurch viele Möglichkeiten. Vom Fußballcamp über Ferienlager bis zur Leih-Oma lässt sich damit einiges an Ferienzeit zugunsten der nächsten Generation abdecken.

Überhaupt macht man in der Biogena Group einiges anders, um Frau in der Wirtschaft zu fördern. Mit dem jährlichen Bildungs1000er, der völlig frei für die Weiterbildung verwendet werden kann, können sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihre persönlichen Entwicklungsfelder punktgenau aussuchen. Das bringt das Unternehmen genauso wie die Mitarbeiter weiter.

Weit über drei Viertel der Biogena-Markenbotschafter sind übrigens Frauen und diese geben auch in der Führungsebene den Ton an: 70 % der Führungskräfte sind weiblich und auch in der Geschäftsführung und unter den Prokuristen finden sich mit über 40 % doppelt so viele Frauen wie im Österreichschnitt. Zufall? "Nein", sagt Albert Schmidbauer, Eigentümer des Erfolgsunternehmens, das in 15 Jahren eine rasante Entwicklung zum Markführer von therapiebegleitenden wissenschaftsbasierten Mikronährstoffen hingelegt hat, "wir bekommen deswegen die besten weiblichen Mitarbeiter, weil wir uns ehrlich um gute Rahmenbedingungen für berufstätige Frauen kümmern."

Homeoffice, Teilzeitmodelle auch für Führungskräfte, kostenloses frisch gekochtes Bio-Mittagessen oder auch kostenlose Jahreskarten für die öffentlichen Verkehrsmittel machen Frauen, die Lust auf Leistung im Job haben, das Leben bei Biogena etwas einfacher. Und gerade deswegen sind junge Durchstarterinnen - wie Theresia Exenberger, Geschäftsführerin des Biogena-Produktionsbetriebes - an Bord und wissen genau, dass die Karriere durch Familiengründung und Kinder nicht unterbrochen werden müsste, sondern weiterginge - auch in Teilzeit. "Selbst, wenn alle Stricke rissen, weiß ich, dass ich auch mit Kindern zur Arbeit gehen könnte", ist sich die engagierte Durchstarterin zurecht sicher.

Weitere Informationen: http://www.biogena.com und: http://www.facebook.com/biogena.community

Über Biogena Die Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG ist ein österreichisches Familienunternehmen im Besitz von Gründer Dr. Albert Schmidbauer mit Sitz in Salzburg, einer Niederlassung in Deutschland sowie Stores und Vertriebsbüros in Wien, Linz, Salzburg, Graz, Natternbach, Klagenfurt, Freilassing, München, Hamburg, Frankfurt, Berlin und Zürich. Die Wissenscompany konzentriert sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Mikronährstoffpräparaten in höchster Bioverfügbarkeit und versteht sich als verlässlicher Wissenspartner im Bereich Gesundheit und Wohlergehen. Der Mikronährstoffhersteller legt einen großen Schwerpunkt auf die weltweite Bekämpfung des Eisenmangels mit gut verträglichen Präparaten. Weltweit können über 2 Milliarden Menschen - ein Großteil davon Frauen - nicht ihr volles Potential entfalten, weil es ihnen an Eisen mangelt. Ein weiterer Schwerpunkt des österreichischen Familienunternehmens liegt in der Osteoporose-Prophylaxe. In Österreich gibt es circa 500.00 Osteoporose-Betroffene, davon sind circa 390.000 Frauen. Alle 30 Sekunden erleidet in Europa jemand einen Knochenbruch durch Osteoporose, laut WHO soll sich die Anzahl der osteoporotischen Knochenbrüche bis 2050 vervierfachen. Das Unternehmen sieht für sich den Auftrag, die Knochengesundheit der Menschen bis ins hohe Alter zu fördern.

Biogena steht Unternehmen außerdem mit Präventions- und Diagnostikangeboten als Partner im Bereich betriebliche Gesundheitsförderung und betriebliches Gesundheitsmanagement zur Verfügung.

Biogena-Produkte werden in halbautomatischer Manufaktur nach dem Reinsubstanzenprinzip, ganz ohne Zusatz- oder Hilfsstoffe, in Österreich hergestellt. Das Vollsortiment umfasst über 260 Qualitätspräparate, die Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und andere Vitalstoffe in wissenschaftsbasierten Kombinationen enthalten. Erhältlich sind die hochwertigen Mikronährstoff-Präparate bei über 9.000 Ärzten und Therapeuten in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien, in den Biogena-Stores und im Webshop unter: http://www.biogena.com/webshop

(Ende)

Aussender: BIOGENA NATURPRODUKTE GmbH & Co KG Ansprechpartner: Christfried Dornis Tel.: +43 662231111 E-Mail: presse@biogena.com Website: www.biogena.com

Salzburg (pts008/07.03.2019/08:10)