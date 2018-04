Red Wing führt PetroKing ein: Leichte, flexible Arbeitsstiefel statten Energiearbeiter mit Rundum-Fußschutz aus

Heute gab Red Wing seine PetroKing-Linie von Arbeitsstiefeln bekannt, eine Spezialanfertigung für die weltweite Energiebranche. Leicht und flexibel, revolutioniert PetroKing industrielle Schuhe durch die Kombination von innovativen Sicherheitsfunktionen und Komfort. Die Linie umfasst Stile, die zur maximalen Performance fortschrittlichen 360-Grad-Schutz von der Fußspitze bis zur Hacke und zum Gelenk bieten.

In der Energiebranche müssen Arbeiter häufig viele Stunden stehend unter den rauesten Bedingungen arbeiten. Von Grund auf gestaltet, ist sowohl die PetroKing XT- als auch die LT-Linie so konstruiert, dass das Oberteil direkt mit der Sohle verbunden wird, woraus ein agiler Stiefel entsteht, der Stabilität auf unebenen Oberflächen bietet. Das qualitativ hochwertige Fußbett und Laufsohlensystem bietet Stoßabfederung, Atmungsaktivität, Widerstand gegen Sohlendurchstoß und vier Dämpfungsschichten. Durch die Verwendung von erstklassigen Fiberglaszehenkappen zusammen mit einem primär metallfreien Paket ist PetroKing robust und bequem ohne Gewicht und Masse.

„Wir haben PetroKing strategisch aufgebaut, indem wir unseren Kunden in der Energiebranche zuhörten und eine Stiefellinie gestalteten, die ihre Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertrifft“, sagte Glenn Bingen, internationaler Produktlinienmanager bei Red Wing Shoe Company. „Unsere Teams für Produktentwicklung und Kundensupport wissen, dass diese Arbeiter unter den extremsten und herausfordernsten Bedingungen tätig sind, und es war unser Ziel, ihre Produktivität, Bequemlichkeit und vor allem Sicherheit mit einer herausragenden Schuhlösung zu ermöglichen.“

PetroKing hat 16 Stile, die die Bedürfnisse von fast jeder Aufgabe in der Energiebranche befriedigen. Zum Beispiel beinhaltet die PetroKing XT-Linie einen Stiefel von 8 Zoll mit Seitenreißverschluss im Oxfordstil und einen Stiefel von 8 Zoll mit Boa®-Schnürung, mit der man schnell und leicht in und aus dem Stiefel kommt. Ferner hat der Anziehstiefel von 11 Zoll ein FLEXGRIP™-Panel, dass das Gelenk umfasst und sich ausdehnt, so dass die Hacke leicht hinein- und herauskommt, und sich zusammenzieht, so dass der Stiefel eng und bequem passt, mit überlegener Gelenkunterstützung zur in herausfordernderen Arbeitsumgebungen erforderlichen Stabilität.

Weitere Funktionen sind u. a.:

Patentierte D3O®-Stoßschutztechnologie zur außergewöhnlichen Abwehr von schädlichem Fallenlassen. Das D3O®-Material um das Gelenk und den Mittelfußknochen absorbiert und leitet Kräfte sofort ab, die mit dem Stiefel in Kontakt kommen, um Flexibilität zu erlangen. Das weiche, leichte Material ist Bestandteil aller PetroKing XT-Stile und ist wasserdicht und temperaturstabil für Bequemlichkeit beim Arbeiten. TredMax-Gummi-Laufsohle für die beste rutschfeste Technologie für nasse und ölige Umgebungen, einschließlich Radösen für Bodenhaftung auf abgewinkelten Oberflächen. PetroKing XT- und LT-Stile bieten Optionen für elektrische Gefahren (electrical hazard, EH) und statische Dissipation (static-dissipative, SD) um aufgabenspezigische Bedürfnisse zu befriedigen.

Alle Produkte von Red Wing werden nebst externen Tests und Tests vor Ort unter extremen Arbeitsumgebungen internen Labortests unterzogen, um zu gewährleisten, dass sie die weltweiten Sicherheitsstandards, einschließlich EN ISO und ASTM, erfüllen oder übertreffen. Red Wing bietet für Energieunternehmen weltweit durch seine Auswahl von Angeboten von persönlicher Schutzausrüstung (personal protective equipment, PPE) vollständigen Schutz von Kopf bis Fuß. Dazu gehören nicht nur seine anerkannten Arbeitsstiefel wie PetroKing, sondern auch feuerbeständige Arbeitskleidung, Handschuhe, Sicherheitsbrillen und sonstige Hochleistungsausrüstung.

Sicherheitsexperten, Beschaffungsbeauftragte und Arbeiter, die daran interessiert sind, mehr über PetroKing oder sonstige Produkte von Red Wing zu erfahren, können http://www.redwingsafety.com/petrokingbesuchen.

Über Red Wing Shoe Company

Red Wing Shoe Company, Inc. ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Produktion von Vertrieb von Arbeits-, Sicherheits- und Lifestyle-Schuhen und Arbeitskleidung. Das Unternehmen wurde im Jahr 1905 in Red Wing, Minn., gründet und heute umfasst die Unternehmensmarkenfamilie des Unternehmens in Privateigentum Red Wing®, die Premium-Wahl bei speziell angefertigten Arbeitsschuhen, Arbeitskleidung und Accessoires, einschließlich einer Kollektion von traditionellen Stilen, die für alle Gelegenheiten kreiert wurden; Irish Setter®, die Schuhmarke der Wahl für Jäger und Arbeiter, die kompromisslose Qualität und technologische Innovation wollen; Vasque®, ein Pionier auf dem Gebiet der Performance-Wanderschuhe; WORX™, eine anerkannte Marke für den Markt für industrielle Sicherheitsschuhe und S.B. Foot Tanning Company, einer der größten US-amerikanischen Hersteller von fein gegerbtem Leder für Schuhe und Lederwaren. Seine Marken werden in über 110 Länder in einer immersiven Multikanal-Umgebung von mehr als 500 Red Wing Einzelhandelsgeschäften, externen Partnern und eigenen E-Commerce-Plattformen vertrieben. Red Wing Shoe Company beschäftigt heute weltweit mehr als 2.000 Mitarbeiter und betreibt zwei US-amerikanische Produktionseinrichtungen in Red Wing und Potosi, Mo. Weitere Informationen finden Sie unter redwingshoes.com, facebook.com/RedWingShoes oder indem Sie @RedWingShoes folgen.

