Redfund Capital Corp. finanziert RxMM Health Capital Inc.

Vancouver, British Columbia, 9. Oktober 2018 - Redfund Capital Corp. (CSE: LOAN) (Frankfurt: O3X4) (OTC: PNNRF) (Redfund oder das ?Unternehmen?) freut sich, seine Finanzierung der Tochtergesellschaft von RxMM Health Capital Inc., Revyve Healthcare Inc., bekannt zu geben.

Das Unternehmen

RxMM Health Capital Inc. ist ein in Vancouver, British Columbia, ansässiges Unternehmen, das im Bereich medizinisches Cannabis tätig ist. RxMM besteht aus einer Gruppe von sechs Tochtergesellschaften, die mit dem Anbau, der Gewinnung und der Herstellung von Cannabis in pharmazeutischer Qualität für nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel und Wellness-Produkte befasst sind. Das Unternehmen hat die Absicht, die Anbaufläche von Cannabis in pharmazeutischer Qualität bis Mitte 2022 auf über vier Millionen Quadratfuß auszubauen.

Die Tochtergesellschaft von RxMM, Revyve Healthcare Inc., ist momentan dabei, Alzheimers Defense (?AD?) auf den Markt zu bringen; dabei handelt es sich um ein eigentumsrechtlich geschütztes, naturbelassenes, mit CBD infundiertes Nahrungsergänzungsmittel. Die Wirksamkeitsansprüche von AD sind durch zwei wissenschaftliche Forschungsstudien untermauert, die von den National Institutes of Health finanziert und am Institute for Memory Impairments and Neurological Disorders der University of California (UCI MIND), Irvine, sowie der University of Kentucky durchgeführt wurden. Beide Studien unterstützen die Wirksamkeitsansprüche von AD. Gegenwärtig ist kein anderes präventives Produkt gegen Demenz / Alzheimer auf dem Markt, dessen Wirksamkeitsansprüche nachgewiesen sind.

Die zu vermarktenden Produkte von Revyve Healthcare umfassen die täglich einzunehmenden Tabletten Alzheimer?s Defense, die täglich einzunehmenden Gel-Kapseln Alzheimer?s Defense PLUS+ und die antioxidativen und entzündungshemmenden transdermalen Pflaster Neuro-Patches zur Unterstützung einer allgemeinen antioxidativen und entzündungshemmenden Wellness-Wirkung von bis zu 72 Stunden.

Die Investition

Redfund und RxMM haben am 5. Oktober 2018 eine Vereinbarung über eine Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von zwei Jahren über $ 500.000 mit einer jährlichen Verzinsung von 14 % unterzeichnet; die erste Tranche beträgt $ 200.000 und wird in die Tochtergesellschaft Revyve von RxMM investiert. Die Schuldverschreibung kann jederzeit während der Laufzeit nach Ermessen von Redfund gewandelt werden, wobei das Unternehmen über ein Vorzugsrecht für die Bereitstellung der Finanzierung an RxMM zu den gleichen geschäftlichen Bedingungen verfügt, die RxMM von anderen Geldgebern angeboten werden. RxMM gewährt Redfund Warrants an seinen Stammaktien im Wert von zwanzig Prozent (20 %) des Betrags der Schuldverschreibung auf der Basis der aktuellen Bewertung. Die Sicherheit für das Darlehen ist entsprechend den Bedingungen der Wandelschuldverschreibung das von der FDA zugelassene, weltweit patentierte Arzneimittel-Verabreichungsgerät NeuroNasal von RxMM, das eine wesentliche Komponente des Produktsystems Alzheimers Defense darstellt.

?Für Menschen, die mit ansehen müssen, dass das Gedächtnis eines Verwandten oder eines Freundes immer mehr schwindet, ist dies außerordentlich traurig. Wenn Alzheimer Defense dazu beiträgt, den Prozess des Gedächtnisverlustes zu verhindern oder zu verlangsamen, kommt dies einem Wunder gleich. Redfund ist außerordentlich erfreut, den Aufbau dieser revolutionären Marke von RxMM zu finanzieren, und sieht der Unterstützung der anderen Tochtergesellschaften in der nahen Zukunft mit weiteren Finanzmitteln mit großem Interesse entgegen?, erklärte Meris Kott, der CEO.

Über Biominerales Pharma

Biominerales Pharma SAS ist auf bestem Weg, sich als bedeutender Lieferant von Hanf-Biomasse, CBD-Öl mit und ohne THC sowie CBD-Öl aus dem ganzen Spektrum der Pflanze zu positionieren. Wir haben unweit von Cali (Kolumbien) zahlreiche Betriebe für die Innen- und Außenaufzucht von Cannabis. Unsere Produktionskapazitäten erweitern wir durch zusätzliche Anbaubetriebe in den Vereinigten Staaten. Hier sind wir derzeit in Colorado bzw. in weiteren US-Bundesstaaten, die gerade die Entwicklungsphase durchlaufen, aktiv.

Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite www.biomineralespharma.com.

Über Redfund Capital

Im Rahmen seiner Tätigkeit hat Redfund die Absicht, Zielunternehmen in der mittleren Phase bzw. Endphase ihrer betrieblichen Entwicklung bzw. bei der Entwicklung von umsatzvalidierten Technologien mit Fremd- bzw. Eigenfinanzierungslösungen zu unterstützen. Die aktuelle Zielgruppe der Handelsbank sind Unternehmen, die auf medizinisches Cannabis, Hanf und CBD spezialisiert sind bzw. Unternehmen im Gesundheitswesen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite www.redfundcapital.com.

Nähere Informationen zu Redfund Capital erhalten Sie über: CEO Meris Kott, Tel. 604.484.8989 oder info@redfundcapital.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter dem Firmenprofil auf www.SEDAR.com.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als ?Regulation Services Provider? bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung könnten ?zukunftsgerichtete Aussagen? oder ?zukunftsgerichtete Informationen? (gemeinsam die ?zukunftsgerichteten Informationen?) gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und ähnlichen kanadischen Gesetzen darstellen. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung von Begriffen wie ?könnte?, ?beabsichtigen?, ?erwarten?, ?glauben?, ?werden?, ?geplant?, ?geschätzt? sowie ähnliche Ausdrücke und Aussagen in Bezug auf Angelegenheiten, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Informationen zu werten und basieren auf den aktuellen Ansichten oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich der Ergebnisse und des Zeitplans solcher zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können in erheblichem Maße abweichen. Diese Pressemitteilung enthält insbesondere zukunftsgerichtete Informationen hinsichtlich des Geschäfts des Unternehmens, des Besitzes, der Finanzierung und gewisser Änderungen im Unternehmen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand der Dinge zum aktuellen Zeitpunkt und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu korrigieren ? weder aufgrund neuer Informationen bzw. zukünftiger Ereignisse noch aus sonstigen Gründen-, sofern dies nicht in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben wird. Aufgrund der hier enthaltenen Risiken, Unsicherheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die zuvor genannten Aussagen qualifizieren ausdrücklich sämtliche zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung.

