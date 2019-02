19.02.2019 - 23:12 Uhr Remis in Anfield! Bayern hält Salah und Co. in Schach

Der FC Bayern hat sich vom Mythos Anfield Road nicht einschüchtern lassen.Nach einem couragierten Achtelfinal-Hinspiel beim FC Liverpool besitzt der deutsche Rekordmeister gute Chancen auf ein Weiterkommen in der Champions League. Der FC Bayern trennte sich nach einer insgesamt sehr ansprechenden Vorstellung von Jürgen Klopps Mannschaft mit 0:0 und hat damit eine günstige Ausgangslage, um zum neunten Mal in Folge ins Viertelfinale der Königsklasse einzuziehen.In einem attraktiven